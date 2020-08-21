اقتصاد وأسواق

ليبيا تحتل المرتبة الأولى عربيا استيرادًا للأسمنت المصري خلال النصف الأول (جراف)

وفقا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء
محمود زكي 2:04 ص, الجمعة, 21 أغسطس 20 2:04 ص, الجمعة, 21 أغسطس 20

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احتلت ليبيا المرتبة الأولى بين الدول العربية فى استيراد الأسمنت المصرى خلال النصف الأول من العام الحالي وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء.

وقال التقرير إن إجمالي صادرات الأسمنت إلى ليبيا بلغت حوالي 12.2 مليون دولار والتي تعادل حوالي 193 مليون جنيه، في حين سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي 38.8 مليون دولار والتي تعادل حوالي 637 مليون جنيه بتراجع بلغ حوالي 69%.

وأضاف التقرير أن صادرات الأسمنت إلى السودان بلغت 5.8 مليون دولار والتي تعادل حوالي 93 مليون جنيه بزيادة 848% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت حوالي 638 ألف دولار والتي تقدر بحوالي 10 ملايين جنيه.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية استوردت اسمنت بقيمة 4.7 مليون دولار والتى تقدر بحوالي 75.5 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة من العام الحالي مقابل 7 ملايين دولار والتي تعادل حوالي 122 مليون جنيه بتراجع 32%.

ولفت المجلس التصديري إلى أن فلسطين استوردت بقيمة 2.4 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 38.4 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 2020 مقابل 1.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يذكر إن صادرات الأسمنت المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 64 مليون دولار، بتراجع بلغ حوالي 22% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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