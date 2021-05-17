اقتصاد وأسواق

ليبيا تتصدر الدول الأكثر استيرادًا للرخام من مصر (جراف)

بلغت صادرات الرخام والجرانيت المصرى خلال شهري يناير و فبراير من العام الحالى 49 مليون دولار
محمود زكي 7:53 م, الأثنين, 17 مايو 21 7:53 م, الأثنين, 17 مايو 21

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بلغت صادرات الرخام والجرانيت المصرى خلال شهري يناير و فبراير من العام الحالى 49 مليون دولار، ما يقدر بحوالى 777 مليون جنيه وفقا للتقرير الصادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء .

وبحسب التقرير، هناك زيادة  فى صادرات الرخام والجرانيت بنسبة 56% خلال الفترة المذكورة مقارنة بنفس الظفترة من العام الماضى .

وأوضح التقرير الصادر أن حجم الصادرات خلال يناير  من العام الماضى قيمة 31 مليون دولار، التي تقدر بحوالى  499 مليون جنيه في تلك الفترة.

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وأضاف التقرير الذي حصلت المال على نسخة منه عن احتلال ليبيا المرتبة الأولى بين الأكثر استيرادًا للرخام والجرانيت بقيمة 10.9 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من في حين سجلت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بقيمة 1.8 مليون دولار.

وأوضح أن السعودية  احتلت المرتبة الثانية للدول الأكثر استيرادًا للرخام والجرانيت بقيمة 7.4 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من العام الحالي وذلك بصادرات تجاوزت 116 مليون جنيه  فى حين بلغت الصادرات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 4.5 مليون دولار والتي تعادل حوالى 72 مليون جنيه بنسبة زيادة  62%  .

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لفت التقرير إلى أن كوريا الجنوبية  جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 4.8 مليون دولار خلال يناير وفبراير من العام الحالي بكمية تجاوزت 49 طنا، فى حين سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي  1.4 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 28 مليون جنيه، بينما بلغت كمية الرخام والجرانيت 16 طنا.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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