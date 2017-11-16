ليبيا.. الهدف الأبعد لمراحل الربيع العربى

تشهد ليبيا حالياً محاولات جارية للعودة بها إلى نقطة الصفر- من خلال محاولة خلق ظروف مواتية فى توقيت ما- لإدخال قوات دولية تحت نفس ذريعة حماية ليبيا من مخاطر الفوضى التى تتهددها مؤخراً من مذابح وتصفيات لعشرات الأشخاص- منهم عسكريون- على أيدى القوات الموالية للمجلس الرئاسى، وهو أمر بالغ الخطورة.. إذ يشق صف الجيش الوطنى الليبى.. ما قد يعيد المنطقة- وليس ليبيا فحسب- للفوضى، خاصة بعد التطورات الأخيرة فى العراق وسوريا ولبنان، ما قد يتيح تكثيف الهجمات على الحدود المصرية، لذلك كان من الطبيعى أن تتصدر أوضاع الحالة الليبية اجتماع الرئيس المصرى مع رئيس الحكومة التونسية 12 نوفمبر الحالى، الأمر الذى يثير قلق القاهرة التى استطاعت فى الفترة الأخيرة تدمير أكثر من 1200 سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة والعناصر الإرهابية- بحسب تصريح سابق للرئيس- لمنع اختراقها الحدود الغربية لمصر الممتدة على مسافة 1200 كم من مدينة السلوم حتى السودان جنوباً، ذلك بالتزامن مع «طبول حرب» تقرع فى بنغازى بين جيش «حفتر» و«قوات« أقعيم» الموالية لحكومة «الوفاق» المنبثقة عن مؤتمر الصخيرات الدولى، ذلك عقب فشل جولة المفاوضات فى تونس حول الشأن الليبى- برعاية أممية- ومن دون أن تحقق الأمل الذى كان معقوداً عليها.. حيث لم يتوصل الفرقاء الليبيون- بحسب المراقبين- إلى حد أدنى من التفاهم يسمح برسم خريطة جديدة للانتقال السياسى فى البلاد، الأمر الذى يبدو كما فى بلدان أخرى فى الشرق الأوسط أشبه أن يكون «تكيفاً» مع وضع «اللا دولة»- ربما لصالح دويلات وتنظيمات صغيرة أو متناهية الصغر تحل محل ما يعتبر عادة من وظائف الدولة، وأبرزها الأمن، إلا أن الأمل لا يزال معلقاً بجهود المبعوث الأممى فى ليبيا «غسان سلامة»- المثقف العارف بتعقيدات المجتمعات العربية.. ليتجه من ثم على النحو الذى تبدو عليه تحركاته إلى توظيف المعطيات الاجتماعية والثقافية فى مخططات السلام الدبلوماسية التى تطرحها مبادرات الأمم المتحدة.. بمشاركة من مكونات «المجتمع العميق».

إلى ذلك وفى سياقه، يقترح مبعوث الأمم المتحدة تعديل «اتفاق الصخيرات»، وحيث يتضمن اقتراحه الذى تقدم به إلى مجلسى النواب (طبرق) والدولة (طرابلس).. تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية (..) فى الاتفاق السياسى «الصخيرات»، أبرزها تشكيل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، على أن تتخذ قراراته بالإجماع، على أن تخضع آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسى إلى قوائم تضم 3 مرشحين ممثلين عن مناطق ليبيا الكبرى (شرق وغرب وجنوب)، شرط أن يزكى 10 أعضاء من مجلس النواب، و10 من أعضاء مجلس الدولة كل قائمة، تحت إشراف لجنة تقصى صحة شروط ترشيح القوائم المتنافسة، وهو اقتراح وإن كان يوسع دائرة المتنفذين فى السلطة التنفيذية، إلا أن نجاحه من عدمه يتوقف على مدى بناء عوامل الثقة التضامنية بين الفرقاء، الأمر الذى ليس غير مستحيل على إطلاقه، نظراً لأن موارد ليبيا الطبيعية بما فى ذلك النفط.. يُساء استخدامها لتحقيق أهداف سياسية من جانب الميليشيات المختلفة، كذا لأهداف جيواستراتيجية لمن يحركونها بالخارج من وراء ستار ، مستهدفين بعد إرباكهم المشرق العربى، إشاعة الفوضى فى المغرب العربى والإسلامى، إذ تبدو ليبيا- كنقطة وثوب- الهدف الأبعد لمراحل «الربيع العربى».