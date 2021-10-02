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ليبيا الأولى في قائمة استيراد السيراميك المصري بـ 343.8 مليون جنيه خلال 8 شهور

السعودية تحتل المركز الثالث
ايمان ممدوح 2:33 م, السبت, 2 أكتوبر 21 2:33 م, السبت, 2 أكتوبر 21

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تصدرت ليبيا قائمة الدول المستوردة للسيراميك المصري خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، لتسجل 343.8 مليون جنيه، تليها الأردن والسعودية واليمن والسودان.

واطلعت “المال” على تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصرية، رصدت من خلاله حجم صادرات السراميك خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021.

ووفقا للبيانات، احتلت ليبيا صدارة الدول المستوردة للسيراميك المصري خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، لتسجل 343.8 مليون جنيه مقابل 347.7 مليون خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 1%.

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وفي المركز الثاني الأردن بـ 249.7 مليون جنيه مقابل 289.8  مليون بانخفاض بنسبة 14%.

وتأتي السعودية في المرتبة الثالثة لتسجل 110.9 مليون جنيه مقابل 140.5 مليون، بنسبة انخفاض 21%.

 وبحسب البيانات جاءت اليمن في المرتبة الرابعة بـحوالي 97 مليون جنيه، مقابل 152 مليون، ثم السودان  في المرتبة الخامسة بـ 90.4 مليون جنيه مقابل 69.1  مليون، وألمانيا في المرتبة السادسة بـ 60.3 مليون جنيه، مقابل 51.5  مليون، وسوريا في المرتبة السابعة بـ 34 مليون جنيه مقابل 21.5 مليون بالفترة ذاتها من العام الماضى.

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بقلم ايمان ممدوح

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