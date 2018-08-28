ليبهر الألمانية تفوز بتوريد 2 ونش رصيف عملاق لدمياط للحاويات

قيمة التعاقد تصل إلى 6 ملايين يورو بواقع 125 مليون جنيه السيد فؤاد:فازت شركة ليبهر الالمانية بتوريد 2 ونش رصيف برجي عملاق " كرين موبايل " على عجل لصالح شركة دمياط لتداول الحاويات "التابعة للقابضة للنقل البحري والبري" بتكلفة تصل إلى 6 مليون يورو بما يزيد عن 125 مليون جنيه.وصرح مصدر مسئول ب

قيمة التعاقد تصل إلى 6 ملايين يورو بواقع 125 مليون جنيه



السيد فؤاد:

فازت شركة ليبهر الالمانية بتوريد 2 ونش رصيف برجي عملاق ” كرين موبايل ” على عجل لصالح شركة دمياط لتداول الحاويات “التابعة للقابضة للنقل البحري والبري” بتكلفة تصل إلى 6 مليون يورو بما يزيد عن 125 مليون جنيه.

وصرح مصدر مسئول بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة أن فوز الشركة الألمانية جاء بعد منافسة مع عدد من الشركات المتخصصة في توريد المعدات.



وتستعد شركة دمياط لتداول الحاويات لتسليم شركة بتروجيت “التابعة لقطاع البترول” مشروع تدعيم أرصفتها والتي تصل إلى 1050 متر وتعميقها من 14 متر إلى 17 مترا.

وقال أحمد كامل مدير التسويق وقطاع البحوث بالشركة إنه تم اختيار شركة بتروجيت لتنفيذ المشروع بعد منافسة مع 4 شركات محلية وأجنبية.

وأضاف أن اختيار الشركة المصرية تم بناء على أقل سعر تقدمت به الشركات المتنافسة، في حين أن الاستشاري الذي عينته الشركة لعمل الدراسات الخاصة بالمشروع اختار نموذج للأعمال تستطيع أي شركة محلية تنفيذه.

وتوقع كامل أن يتم التنفيذ عقب توقيع العقد والذي يشترط موافقة هيئة الميناء على خطة تنفيذ المشروع، والذي من المخطط أن يكون العام الجاري في الوقت الذي زادت فيه سفن الحاويات من حيث الطاقة التصميمية بصورة غير مسبوقة.

وتوقع مدير تسويق الشركة أن يتم تحقيق نفس معدلات الأداء التي حققتها الشركة العام المالي قبل الماضي، وذلك بالنسبة للعام المالي المنقضي بنهاية يونيه الماضي ، والتي تزيد عن 1.3 مليون حاوية مكافئة.

ولفت الى ان المحطة استفادت من حجم التعاقدات التي وقعتها مع التحالفات العالمية، والتي ركزت على ميناء دمياط لعدة أسباب أهمها أن محطة حاويات دمياط تعد محطة محورية وتستهدفها الخطوط التي تنقل الترانزيت، علاوة على وقوع الميناء من الدلتا واستقباله ايضا للواردات المصرية.

وأشار كامل إلى أن رفع أسعار الخدمات بالموانئ المصرية أدى إلى أن الخط الملاحي يختار المحطة التي بها تنوع من التجارة الخارجية للبلد “صادرات وواردات” وفي نفس الوقت يتميز موقعها من مسار السفن بالبحر، وبالتالي تستقبل الحاويات الترانزيت.

يذكر أن دمياط لتداول الحاويات قد رصدت 700 مليون جنيه لمشروع تدعيم الأرصفة والتعميق والذي متوقف على موافقة هيئة الميناء خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى أن الشركة طلبت من هيئة الميناء بالحصول على أرصفة 5، 6 الواقعة بجوار أرصفة الشركة “1 ، 2 ، 3 ، 4”.