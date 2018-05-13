عادل عبد الجواد:
قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في احتفال يخلد ذكرى حرب الأيام الستة وحرب الاستنزاف فى تل أبيب: “غدا سنكون شركاء في لحظة تاريخية بعد أن انتظرناها 51 عاما من تاريخ تحرير القدس، وأود أن أشكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لقراره الشجاع لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس”.
وأضاف :” اليوم يدفن المجتمع الدولي رأسه في الرمال في ضوء القتل الجماعي في سوريا واليمن وليبيا ، ويمكننا الاعتماد فقط على أنفسنا، وعلى مهارة وعزم وشجاعة جنودنا، وحليفتنا الكبيرة هي الولايات المتحدة ، ونشكرها علي ثباتها إلى جانب دولتنا”. علي حد قوله.
ووجه ليبرمان الشكر مجددا للرئيس الأمريكي وقال: يجب أن نشكر “ترامب” مرة أخرى على قراره المهم والصحيح بالانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران.
ليبرمان : نعيش لحظات تاريخية انتظرناها 51 عاما
عادل عبد الجواد: