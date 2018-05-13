سيـــاســة

ليبرمان : نعيش لحظات تاريخية انتظرناها 51 عاما

 عادل عبد الجواد: قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في احتفال يخلد ذكرى حرب الأيام الستة وحرب الاستنزاف فى تل أبيب: "غدا سنكون شركاء في لحظة تاريخية بعد أن انتظرناها 51 عاما من تاريخ تحرير القدس، وأود أن أشكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لقراره الشجاع لنقل السفارة الأمريكية إلى
4:47 م, الأحد, 13 مايو 18 4:47 م, الأحد, 13 مايو 18

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 عادل عبد الجواد: 

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في احتفال يخلد ذكرى حرب الأيام الستة وحرب الاستنزاف فى تل أبيب: “غدا سنكون شركاء في لحظة تاريخية بعد أن انتظرناها 51 عاما من تاريخ تحرير القدس، وأود أن أشكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لقراره الشجاع لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس”.


وأضاف :” اليوم يدفن المجتمع الدولي رأسه في الرمال في ضوء القتل الجماعي في سوريا واليمن وليبيا ، ويمكننا الاعتماد فقط على أنفسنا، وعلى مهارة وعزم وشجاعة جنودنا، وحليفتنا الكبيرة هي الولايات المتحدة ، ونشكرها علي ثباتها إلى جانب دولتنا”. علي حد قوله.


ووجه ليبرمان الشكر مجددا للرئيس الأمريكي وقال: يجب أن نشكر “ترامب” مرة أخرى على قراره المهم والصحيح بالانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران.

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