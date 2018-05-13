ليبرمان : نعيش لحظات تاريخية انتظرناها 51 عاما

عادل عبد الجواد: قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في احتفال يخلد ذكرى حرب الأيام الستة وحرب الاستنزاف فى تل أبيب: "غدا سنكون شركاء في لحظة تاريخية بعد أن انتظرناها 51 عاما من تاريخ تحرير القدس، وأود أن أشكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لقراره الشجاع لنقل السفارة الأمريكية إلى

عادل عبد الجواد:



قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في احتفال يخلد ذكرى حرب الأيام الستة وحرب الاستنزاف فى تل أبيب: “غدا سنكون شركاء في لحظة تاريخية بعد أن انتظرناها 51 عاما من تاريخ تحرير القدس، وأود أن أشكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لقراره الشجاع لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس”.





وأضاف :” اليوم يدفن المجتمع الدولي رأسه في الرمال في ضوء القتل الجماعي في سوريا واليمن وليبيا ، ويمكننا الاعتماد فقط على أنفسنا، وعلى مهارة وعزم وشجاعة جنودنا، وحليفتنا الكبيرة هي الولايات المتحدة ، ونشكرها علي ثباتها إلى جانب دولتنا”. علي حد قوله.





ووجه ليبرمان الشكر مجددا للرئيس الأمريكي وقال: يجب أن نشكر “ترامب” مرة أخرى على قراره المهم والصحيح بالانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران.

