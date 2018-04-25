ليبرمان: نرحب بقرار رئيس التشيك بنقل السفارة إلى القدس

عادل عبد الجوادأعلن الرئيس التشيكي "ميلوس زمان" أن بلاده تعتزم نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس على عدة مراحل، وسيتم افتتاح القنصلية الشهر المقبل وسيتم تعيين دان بروبر قنصل شرفي.ومن جانبه، رحب وزير الدفاع الإسرائيلي "أفيجدور ليبرمان" في حسابه على تويتر بعدما أعلن الرئيس التشيكي "ميلوس زمان" نقل

عادل عبد الجواد

أعلن الرئيس التشيكي “ميلوس زمان” أن بلاده تعتزم نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس على عدة مراحل، وسيتم افتتاح القنصلية الشهر المقبل وسيتم تعيين دان بروبر قنصل شرفي.

ومن جانبه، رحب وزير الدفاع الإسرائيلي “أفيجدور ليبرمان” في حسابه على تويتر بعدما أعلن الرئيس التشيكي “ميلوس زمان” نقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس قائلا: “أهنئ الرئيس التشيكي على قراره بنقل السفارة التشيكية إلى القدس”.

وأضاف، إن رئيس الولايات المتحدة “دونالد ترامب” تسبب في تغيير موقف دول العالم تجاه القدس، والقدس هي عاصمتنا الأبدية، وسنواصل تعزيزها وبنائها، على حد قوله.