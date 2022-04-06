استثمار

ليبدأ 1 نوفمبر.. الحكومة تعدل قرار تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية

ليكون التطبيق في كافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022
صفية حمدي 6:20 م, الأربعاء, 6 أبريل 22 6:20 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على تعديل القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار بشأن الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ليكون التطبيق في كافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022.

ونوه مجلس الوزراء خلال القرار إلى أن ذلك وفقاً لتوصيات الاجتماع الثامن للجنة الوزارية.

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كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة الإسكندرية، التصرف بالبيع، في قطعة أرض بمساحة 510 م2 تقريباً، كائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة، لصالح نقابة المحامين في الإسكندرية، لإنشاء مقر لها بالمحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان، بنقل تبعية مستشفى الأقصر الدولي، من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

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كما وافق المجلس على نقل تبعية عدد من المنشآت العلاجية في محافظة جنوب سيناء، لتؤول تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي بدأ العمل بها ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وعددها 13 وحدة ومركز رعاية أولية، و 2 مستشفى.

وتتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول التى تم نقل تبعيتها لها، وذلك وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

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بقلم صفية حمدي

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