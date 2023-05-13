«ليبتس» للأدوية تحقق 512 مليون جنيه مبيعات خلال 2022 

سجلت

«ليبتس» للأدوية مبيعات بقيمة 512 مليون جنيه خلال عام 2022، في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتعد «ليبتس» من الشركات المختصة بتصنيع الأدوية في مصر، ومن مُصنعي ومورّدي الأدوية في الشرق الأوسط، إذ تختص بتصنيع منتجات العناية والمغذيات والأدوية العلاجية وفق معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتسعى الشركة إلى توفير منتجاتها ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة في أوسع نطاق، وأن تكون رائدة في صناعة المستحضرات الصيدلانية ذات الأمان والفعالية.

وتعتزم الدولة تنفيذ استراتيجية وطنية لتوطين صناعة الدواء، وتوفير البنية التحتية لتلك المنظومة لإنتاج المواد الخام والفعالة داخل مصانعها، ومنح القطاع الخاص فرصًا لإنشاء مصانع متطورة، وتكوين شراكات دولية لنقل تلك التكنولوجيا المتطورة للداخل، والتوسع فى تدشين المراكز البحثية بشركات الأدوية وإنتاج مستحضرات بجودة عالية وبأسعار مناسبة.