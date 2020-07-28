لياو ليتشانج : انتعاش اقتصاد الصين ليصبح فى طليعة «العالم»

بصفتها ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، كانت وتيرة الانتعاش الاقتصادى فى الصين بعد الوباء محط اهتمام ومتابعة من الأصدقاء فى مصر ودول العالم.

العمل على توسيع الاستثمار الفعال. فى يوليو، تم إصدار سندات حكومية في الصبن بقيمة 1 تريليون (حوالى 2.28 تريليون جنيه مصري)، للدفع لإنشاء 150 مشروعا مائيا ضخما.

بصفتها ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، كانت وتيرة الانتعاش الاقتصادى فى الصين بعد الوباء محط اهتمام ومتابعة من الأصدقاء فى مصر ودول العالم.

فى 21 يوليو، ترأس الرئيس شى جين بينغ ندوة لرواد الأعمال ألقى خلالها كلمة مهمة أشار فيها إلى أنه من خلال الجهود المشتركة للأمة الصينية بأسرها، حققت الصين نتائج استراتيجية مهمة فى الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، فى حين سجل اقتصادها أداءً مستقرا مع إبداء علامات التحسن؛ لتصبح الصين رائدة فى مجال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها وتحقيق الانتعاش الاقتصادى بعد الوباء، وأصبح الوضع أفضل مما كان متوقعاً.

قبل 16 يوليو، أصدر المكتب الوطنى الصينى للإحصاءات بيانات تظهر أن الناتج المحلى الإجمالى للصين فى الربع الثانى ارتفع بنسبة 3.2%، كما تحول معدل النمو الاقتصادى الصينى من سلبى إلى إيجابى، مشيراً إلى انتعاش الأداء الاقتصادى. ومن هنا يمكن الإشارة والتركيز على الجوانب الخمسة التالية:

انتعاش المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. فى الربع الثانى، ارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية الكبيرة وزاد مؤشر إنتاج قطاع الخدمات، كما ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الصناعى بشكل مطرد، محافظا على أعلى مستوى لمدة أربعة أشهر متواصلة.

الانتعاش السريع للاستثمار. تم الإسراع فى تنفيذ المشاريع الاستثمارية الرئيسية، وانتعش الاستثمار فى الصناعات ذات التقنية العالية وزاد الاستثمار فى صناعة الخدمات، كما ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع المادية عبر الإنترنت فى جميع أنحاء البلاد بنسبة %14.3 فى النصف الأول من العام.

التطور الإيجابى للصناعات الرئيسية. تم تعزيز البنية التحتية الزراعية، وسجل إنتاج الحبوب الصيفية رقماً قياسياً تاريخياً؛ واستمر الدور الرائد للصناعة فى التوطد، وحقق الإنتاج الصناعى انتعاشاً واضحاً، كما انتعشت مؤشرات حجم الصناعة المادية بشكل ملحوظ، وانكمش الانخفاض فى قطاع الخدمات، وتحسنت مبيعات السوق، وتحسن نمو صناعات الخدمات الحديثة.

«استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي». حيث حقق ميزان المدفوعات توازناً ملحوظاً، كما ارتفع سعر صرف العملة الصينية الرنمينبى، وبلغ حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى فى نهاية يونيو 31123 مليار دولار أمريكى، بزيادة 10.6 مليار دولار أمريكى عن نهاية مايو، مواصلاً الارتفاع لــ 3 أشهر متتالية.

استقرار الوضع العام للأسعار والعمالة. فى النصف الأول من هذا العام، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة %3.8. وفى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة %2.5 على أساس سنوى، بينما انخفض معدل البطالة فى المناطق التى شملها المسح على مستوى البلاد لشهرين متتاليين، إلى %5.7 فى يونيو.

إن الإنجازات التى تحققت بشق الأنفس أعلاه هى النتائج الإيجابية لـ «حزمة» التدابير السياسية التى تبنتها الحكومة الصينية، والتى منها :

ابتكار سبل تنفيذ السياسات الكلية. حيث سيتم تخفيف العبء الضريبى بأكثر من 2.5 تريليون يوان (حوالى 5.7 تريليون جنيه مصري)، وإنشاء آلية دفع تحويل خاصة لضمان إمكانية توجيه الصناديق المالية مباشرة لخدمة الأعمال والناس فى المدن والمقاطعات المختلفة.

تعميق إصلاح «اللامركزية والإدارة وتحسين الخدمات»، والعمل على خلق بيئة عمل جيدة للمؤسسات فى إطار تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز لاعبى السوق.

زيادة الجهود لمساعدة الشركات على التغلب على الصعوبات، حيث تم حث المؤسسات المالية على مساعدة الشركات لتوفير 1.5 تريليون يوان هذا العام (حوالى 3.4 تريليون جنيه مصري).

تحسين سياسات دعم سبل العيش للمواطنين. إعطاءالأولوية لضمان توظيف مستقر، مع التركيز على مجموعات رئيسية مثل خريجى الجامعات والعمال المهاجرين والعمال من المناطق الفقيرة، وزيادة فرص العمل من خلال قنوات متعددة، وزيادة الجهود لحماية وضمان سبل المعيشة الأساسية للمواطنين.

العمل على توسيع الاستثمار الفعال. فى يوليو، تم إصدار سندات حكومية خاصة بقيمة 1 تريليون (حوالى 2.28 تريليون جنيه مصري)، للدفع لإنشاء 150 مشروعا مائيا ضخما.

تحقيق الاستقرار فى التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي. العمل على تحسين مستوى الخدمات لمؤسسات التجارة الخارجية، وتحسين تطبيق تخفيضات الضرائب على الصادرات، بالإضافة إلى تشجيع شركات التجارة الخارجية على تسريع التحول والارتقاء وتحسين جودة المنتجات التصديرية.

لا يزال وباء كورونا المستجد مستشريًا فى جميع أنحاء العالم، ولا تزال العديد من البلدان تبذل جهودًا متواصلة لاستعادة النظام الاقتصادى والاجتماعى فى أقرب وقت، ولا يزال الانتعاش الاقتصادى العالمى يواجه قدرًا كبيرًا من الترقب وعدم اليقين، لذلك فإن التطور السليم للاقتصاد الصينى فى تلك المرحلة سوف يضخ زخماً لإنعاش الاقتصاد العالمى، وسوف يقدم المزيد من الحلول والخبرات المهمة لمواجهة تلك المرحلة.

ومصر كدولة عربية وأفريقية كبيرة وصاحبة اقتصاد ناشئ مهم، تلعب دورًا مهمًا فى مكافحة الوباء وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

حافظ الاقتصاد المصرى على نمو إيجابى فى النصف الأول من هذا العام، وهنا وجب الثناء على إنجازات التنمية الاقتصادية فى مصر! والصين بصفتها أكبر شريك تجارى لمصر، فإن الانتعاش الاقتصادى للصين سيفيد بلا شك التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر وكذلك التعاون العملى بين الجانبين.

فى الخطوة التالية، سوف تتمسك الصين، كما هو الحال دائمًا، بمفهوم مجتمع ذى مستقبل مشترك للبشرية. وبينما نواصل تنسيق جهود الوقاية لمواجهة الوباء داخل البلاد والسيطرة عليه مع الحفاظ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سنواصل توسيع التبادلات والتعاون مع الإخوة المصريين، فمعاً سوف نتغلب على الوباء، ويداً بيد سوف نخلق الرخاء والتنمية لشعبى البلدين.