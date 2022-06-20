«لو التاجر رفض يرجع المنتج».. قانون حماية المستهلك يوضح العقوبة: «تصل لـ500 ألف جنيه»

يحرص جهاز حماية المستهلك على الوقوف دائما بجانب المواطنين لعدم تعرضهم لمضايقات من التجار أو الباعة أثناء استرجاع المنتج إذا كان به عيوب، وذلك خلال الفترة التي نصت عليها المادة رقم 21 من قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.

وتنشر «المال» في السطور التالية العقوبة التي أقرها القانون على البائع أو التجار في حالة رفض استرجاع السلع والحصول على غيرها أو استبدالها بسلع أخرى خلال فترة 14 و30 يوما من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات.

وشملت المادة: أن للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.

ونصت المادة رقم 64 من القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم 21 من هذا القانون.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أكد، أن للمواطن الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقديه، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، واستثناءًا من ذلك، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الأتية: