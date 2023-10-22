لويدز: 3.5 تريليون دولار خسائر اقتصادية متوقعة نتيجة المخاطر السيبرانية

نشرت “لويدز” السوق الرائدة عالميًا في مجال التأمين وإعادة التأمين، سيناريو المخاطر النظامية الذي يمثل التأثير الاقتصادي العالمي لهجوم إلكتروني افتراضي ولكن معقول على نظام مدفوعات الخدمات المالية الرئيسي، مما يؤدي إلى اضطراب واسع النطاق في الأعمال التجارية العالمية وخسائر اقتصادية عالمية محتملة بقيمة 3.5 تريليون دولار.

الولايات المتحدة أكثر الدول المتضررة من المخاطر السيبرانية

وكشفت لويدز أن الدول الثلاث التي تعاني من أكبر خسارة اقتصادية خلال خمس سنوات من هذا السيناريو هي الولايات المتحدة 1.1 تريليون دولار، تليها الصين 470 مليار دولار واليابان 200 مليار دولار. ويعتمد وقت التعافي لكل دولة أو منطقة على حدة على هيكل اقتصادها ومستويات تعرضها وقدرتها على الصمود.

وأوضحت أن الهجمات السيبرانية تستمر في تهديد الشركات والحكومات، مع تزايد التكاليف السنوية المتعلقة بالصيانة والوقاية والاستجابة للهجمات، لا يزال الفضاء السيبراني يشكل خطراً لديه القدرة على التأثير على جميع مجالات المجتمع، لأنه يمثل خطرا معقدا ومترابطاً يؤثر على مجالات مثل سلاسل التوريد والجغرافيا السياسية.

9 مليارات دولار أقساط التأمين السيبرانى خلال العام الماضى

ويعد التأمين السيبراني سوقًا متنامًا، وقد قُدر إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بما يزيد قليلاً عن 9 مليارات دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 13 مليارا و25 مليار دولار بحلول عام 2025. ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل جزءًا صغيرًا من الخسائر الاقتصادية المحتملة التي تواجهها الشركات والمجتمع. .

وقال بروس كارنيجي براون، رئيس مجلس إدارة لويدز إنها ملتزمة ببناء المرونة حول المخاطر النظامية، ويسلط سيناريو المخاطر الذي تم إصداره الضوء على الدور المهم للتأمين في دعم وحماية العملاء ضد التهديد السيبراني المحتمل الذي يشكله على الشركات والمجتمع.

وأكد براون أن الترابط العالمي فى مواجهة القرصنة الإلكترونية يعني أنه يمثل خطرًا كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن لقطاع واحد مواجهته بمفرده، وبالتالي يجب علينا الاستمرار في تبادل المعرفة والخبرة والأفكار المبتكرة عبر الحكومة والصناعة وسوق التأمين لضمان بناء مرونة المجتمع في مواجهة النطاق المحتمل”.من هذا الخطر.

واعتبرت الشركة أنه مع وضع أكثر من خمس أقساط المخاطر السيبرانية في العالم في سوق لويدز، وهى تسعى إلى دعم نمو هذه الفئة بشكل مدروس ومستدام – مع تمكين الابتكار لمنتجات جديدة، على سبيل المثال من خلال مختبر لويدز.

وفي سبتمبر الماضى عقدت شركة “Lloyd’s Futureset” أول منتدى للابتكار السيبراني، حيث ربط العملاء بممثلين من قطاعات التكنولوجيا والحكومة والتأمين لمناقشة المخاطر السيبرانية العالمية والخطوات الجماعية اللازمة للاستجابة.

وتعرف المخاطر النظامية بأنها مخاطر ذات احتمالية منخفضة وعالية التأثير تؤثر إما على مؤسسة عالمية ذات أهمية نظامية أو قطاعات أو مجتمعات أو اقتصادات وطنية متعددة، ويمكن أن يكون تأثيرها عالميًا، وغالبًا ما يصيب مليارات الأشخاص في وقت واحد.

ومن بين سيناريوهات المخاطر النظامية الأخرى التي تم وضعها في البحث، الصراع الجيوسياسي، والأحداث المناخية المتطرفة التي تؤدي إلى صدمة الغذاء والماء والركود الاقتصادي.

ويستكشف هذا البحث الذى أصدرته لويدز، الذي تم إنتاجه بالشراكة مع مركز كامبريدج لدراسات المخاطر، تسعة سيناريوهات افتراضية (ولكنها معقولة) للمخاطر النظامية، وتكتمل بأداة بيانات تفاعلية تسمح للمستخدمين بالكشف عن التأثير الاقتصادي المحتمل لكل سيناريو في 107 دول وعلى ثلاثة مستويات من حيث الشدة (الضخمة والشديدة والمتطرفة).

باستخدام الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) كمقياس مركزي، يحسب نموذج لويدز وكامبريدج لقياس الخسارة الاقتصادية العالمية الناجمة عن هجوم إلكتروني عالمي على نظام دفع رئيسي للخدمات المالية على النحو التالي وهو 3.5 تريليون دولار هي الخسارة الاقتصادية العالمية على مدى فترة خمس سنوات (المتوسط المرجح عبر مستويات الخطورة الثلاثة التي وضعناها في النماذج).

وتتراوح الخسارة الاقتصادية العالمية من 2.2 تريليون جنيه إسترليني في السيناريو الأقل خطورة إلى 16 تريليون دولار في السيناريو الأكثر تطرفًا، وتعد 140 مليار دولار هي الخسارة الاقتصادية العالمية المتوقعة (مجموع الخسارة الاقتصادية لمدة خمس سنوات واحتمال وقوع الحدث).

وقالت إنه يتمتع سوق لويدز بإمكانية الوصول إلى التأمين المحلي وإعادة التأمين في أكثر من 100 دولة، وقد تم إنشاء أداة المخاطر النظامية لتعكس إمكانية الوصول العالمي إلى السوق.

والجدول التالى يوضح أرقام الخسائر الاقتصادية الإقليمية في أداة البيانات .