«لويدز» تطلق المنصة الرقمية بالشراكة مع«ki» لتسهيل مهام وسطاء التأمين

تعاقدت شركة لويدز العالمية للتأمين مع شركة ki للتصميم الإكترونى لإطلاق منصتها الالكترونية بداية العام المقبل

وتقوم شركة “ki” للتصميم الإلكترونى بتكوين شركائها التجاريين من الوسطاء، مما وفر الوصول إلى الاكتتاب الخوارزمي أو ما يعرف بحساب تسعير العملية التأمينية ماليا قبل التجديدات القادمة في 1 يناير.

ومن المعروف أن شركاء شركة “ki” للتصميم الالكترونى يشمل كلآ من lloyds-underwriting-roomBroking Aon و Aon Re و BGCI ، بما في ذلك Ed and Besso و Bishopsgate و BMS و Gallagher و Guy Carpenter و Howden و Lockton و Lockton Re و Marsh و Miller و Price Forbes و AmWins / THB و Tysers و Willis وويليس ري.

ولفتت Ki إلى انها قادرة على توفير القدرة لكل شريك تجاري في عام 2021، مما يمنح العملاء الأمان بشأن وضع الأعمال في Lloyd’s العام المقبل.

المنصة تسهل حساب اكتتاب 31 نوعا من التأمين

وقال دان هيرسوم العضو المنتدب لشركة ki أنه فخور بإطلاق منصتنا الرقمية مع شركائنا التجاريين الأوليين ومن خلال التعاون معهم، قمنا بالفعل بتخصيص غالبية طاقتنا في عام 2021 ، مما يوفر قدرة قيمة ويقين لعملاء هؤلاء الوسطاء وتسهيل معامهم بشكل كبير ودقيق وسريع وشركاء الأعمال عبر 31 نوعًا من الأعمال.

“وأكد هيرسوم أن الاستجابة من شركائنا التجاريين كانت هائلة، مع التزام حقيقي ظهر باحتضان هذا الوافد الجديد لشركة لويدز Lloyd’s.”

وعلق مارك آلان، الرئيس التنفيذي لشركة Ki ، قائلاً يسعدنا تقديم أول نقابة متابعة رقمية فى لويدز Lloyd’s ، مع تمكين هؤلاء الشركاء للوسطاء من تسريع الوصول بشكل كبير لمتابعة قدرة عملائهم لافتا إلى إن بساطة النظام الأساسي الذي يتماشى مع الالتزام بالقدرة يجلب الأمان المطلوب بشدة إلى السوق.

ومن المعروف أنه تم الإعلان عن إنشاء Ki لأول مرة في مايو 2020 ، بهدف تقليل مقدار الوقت الذي يستغرقه الوسطاء لوضع قدراتهم على المتابعة.

500 مليون دولار رأسمال منصة لويدز الرقمية

ستعمل خوارزمية Ki ، التي تم تطويرها بدعم من University College Londonجامعة لندن، على تقييم بوالص لويدز Lloyd والاقتباس تلقائيًا للأعمال من خلال نظام أساسي رقمي متاح دائمًا، تم إنشاؤه بواسطة Google Cloud ويمكن الوصول إليه مباشرة من قبل الوسطاء.

ستكتب النقابة مجموعة واسعة من الأعمال المتخصصة في سوق Lloydلويدز ، وقد جمعت بالفعل 500 مليون دولار من رأس المال الملتزم به من الصناديق التي تديرها Blackstone Tactical Opportunities و Fairfax Financial Holdings Limited