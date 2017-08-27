لويدز بنك يعتزم بيع مقره الرئيسي في لندن

عبدالغفور أحمد محسن تعتزم مجموعة "لويدز بنك"، بيع مقرها الرئيسي في لندن، في صفقة تستهدف استثمار انتعاش قطاع العقارات، مع تدفق المشترين الصينيين لشراء الأصول العقارية في العاصمة البريطانية. وبحسب صحفية فاينانشيال تايمز، ظهرت خطط بيع المقر بعد أن تسببت استثمارات الآسيويين في

عبدالغفور أحمد محسن

تعتزم مجموعة “لويدز بنك”، بيع مقرها الرئيسي في لندن، في صفقة تستهدف استثمار انتعاش قطاع العقارات، مع تدفق المشترين الصينيين لشراء الأصول العقارية في العاصمة البريطانية.



وبحسب صحفية فاينانشيال تايمز، ظهرت خطط بيع المقر بعد أن تسببت استثمارات الآسيويين في الدفع بأسعار العقارات الإدارية في لندن إلى مستويات قياسية.

ويتوقع أن يجني لويدز 140 إلى 150 مليون جنيه استرليني من الصفقة، وفقا لسماسرة على صلة بالصفقة.

وبحسب الوسطاء “لا يعتزم البنك نقل موظفيه من البنك، ولكنه يستهدف صفقة تتيح له استئجار المبنى مجددا لفترة طويلة من أي مشتر محتمل”.

ورفض المسئولون الرسميون في البنك التعليق، وفق الصحيفة ذاتها.