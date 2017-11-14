لونى أسمر يختتم اليوم الثانى لملتقى الثقافات الأفريقية

علي راشد: انتهت مساء الثلاثاء، الجلسة السابعة "المرأة كحاملة للثقافات الشعبية فى أفريقيا" بالملتقى الدولى لتفاعل الثقافات الأفريقية لدورته الثالثة، الذى ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، المقام فى الفترة من 13 حتى 16 نوفمبر الجارى بقصر ثقافة أسوان. عقدت الجلسة برئاسة منى إبراهيم، استعرضت فيها الب

علي راشد:





انتهت مساء الثلاثاء، الجلسة السابعة “المرأة كحاملة للثقافات الشعبية فى أفريقيا” بالملتقى الدولى لتفاعل الثقافات الأفريقية لدورته الثالثة، الذى ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، المقام فى الفترة من 13 حتى 16 نوفمبر الجارى بقصر ثقافة أسوان.

عقدت الجلسة برئاسة منى إبراهيم، استعرضت فيها الباحثة رشا رمزى خلال ورقتها البحثية ثقافة الاستغلال الاقتصادى للمرأة فى أفريقيا، كما تحدثت الباحثة سحر محمد غراب، عن المرأة الأورومية فى الثقافة الشعبية بين الماضى والحاضر بإثيوبيا وكينيا، أما الباحث عبد الناصر الفكي فقد استعرض بعض الأمثال الشعبية للأدب الشعبى السودانى الداعمة للتمييز ضد المرأة.

وتحدث الباحث ماهر حبوب عن صور المرأة فى الأمثال الشعبية والأغانى النوبية، وقال أن المرأة فى النوبة لها مكانتها المميزة ولها أيضا سلطتها التى تنبع من أمومتها، وأن المرأة فى النوبة أثرت فى الأغنية العاطفية.

واختتم اليوم بعرض حكى”لونى أسمر ..حكايات من أفريقيا” قدمه مجموعة من مبدعى أسوان، تحت إشراف الروائى أحمد أبو خنيجر بمشاركة أمينة يوسف وخالد عطا الله وماهر حبوب.