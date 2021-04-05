«لونجي جرين إنيرجي تكنولوجي» عملاق الطاقة الشمسية الصيني تعتزم إنتاج الهيدروجين

تعتزم شركة “لونجي جرين إنيرجي تكنولوجي” الصينية، أكبر شركة للطاقة الشمسية في العالم، التوسع في نشاط إنتاج الهيدروجين، حسب وكالة بلومبرج.

إنتاج الهيدروجين

وتعد الشركة التي تصنع الرقائق والخلايا والألواح أكبر شركة للطاقة الشمسية في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت قيمتها حوالي 52 مليار دولار اعتبارًا من إغلاق يوم الجمعة.

يأتي ذلك، فيما تتجه شركات الطاقة بشكل متزايد إلى الهيدروجين كوقود محتمل خالٍ من الكربون يمكن إنتاجه بواسطة آلية لتحليل المياه تعمل بالطاقة المتجددة، ثم يتم تخزينها ونقلها واستخدامها في كل شيء من السيارات إلى المولدات الكهربائية إلى مصانع الصلب.

في مقابلة العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة “لونجي”، لي زوهانجو، إن مزيجًا من الطاقة الشمسية والتخزين سيكون أرخص شكل من أشكال الطاقة في معظم الدول على مستوى العالم بحلول نهاية العقد.

وقال: “نحن لا ننظر إلى اليوم فقط، ولكن أيضًا بعد ثلاث أو خمس سنوات أو حتى بعد ثماني أو عشر سنوات. وبعد أن عثرنا على وجهتنا لن نبخل بإنفاق الأموال على البحوث والتطوير”.

وقود نظيف

وتمكّن باحثون من إطلاق الشرارة الأولى لما يمكن أن يقود إلى ثورة في استخدام الهيدروجين كوقود في المملكة المتحدة، عبر تجربة في جامعة كيل بالقرب من مدينة ستوك أون ترينت البريطانية.

ويعد وقود الهيدروجين، نسبيًّا، وقودًا صديقًا للبيئة بديلًا عن أنواع الوقود الأخرى التي تنتج الغازات الدفيئة التي تسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.

ومُزج في التجربة التي جرت في جامعة كيل البريطانية إمدادات غاز طبيعي مع نسبة 20% من الهيدروجين.

وتؤدي إضافة الهيدروجين إلى تقليل كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة جراء استخدام الغاز في التدفئة والطبخ.