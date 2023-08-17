«لونجي الصينية» تجدد وكالتها لشركة ماريزاد المصرية للطاقة الشمسية 

أعلنت شركة لونجي الصينية، العاملة في مجال انتاج الألوح الشمسية على مستوى العالم، عن تجديد وكالتها لشركة ماريزاد في مصر، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين الشركتين وزيادة تواجدهما في سوق الطاقة الشمسية المتنامي في مصر والمنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر موسع بحضور عدد من ممثلي الجانبين علي رأسهم المهندس احمد المسلمي مدير مبيعات لونجي الصينية بمنطقة شمال افريقيا ، والمهندس عمرو بيبرس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماريزاد

تعد شركة لونجي الشركة الأولي علي مستوي العالم في مجال تصنيع وتطوير أنظمة الطاقة الشمسية.

من جهته قال المهندس احمد المسلمي ان تجديد الشراكة مع ماريزاد يساهم في تعزيز حضور لونجي العالمي في صناعة الطاقة الشمسية، لافتا الي السوق المصري كبير، ويعد سوقا احد اهم الأسواق في مجالات انظمة الطاقة الشمسية

اضاف المسلمي في بيان صحفي ان الشراكة مع ماريزاد ستلعب دورًا هاما في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الطاقة المتجددة في مصر.

اشار الي ان تجديد الوكالة الحصرية لشركة ماريزاد المصرية، سيساعد لونجي ايضا علي توفير حلولها وتقنياتها المتقدمة ومنتجاتها ذات الجودة العالية في سوق الطاقة الشمسية المصرية.

واضاف هذا التعاون يساهم في استفادة لونجي من شبكة توزيع ماريزاد الواسعة ومعرفتها العميقة بالسوق المصري والأسواق المجاورة، مما يدعم عملياتها في مصر.

وقال المهندس عمرو بيبرس، رئيس شركة ماريزاد، للطاقة الشمسية ، سعداء بتجديد الوكالة مع شركة لونجي الصينية، مؤكدا أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز قدراتنا في توفير حلول الطاقة الشمسية المبتكرة والمستدامة في السوق المصرية

وتابع نتطلع إلى تحقيق نجاحات كبيرة مشتركة لتعزيز وتنمية مستقبل الطاقة الشمسية في السوق المحلية، قائلا ان ماريزاد ستعمل على توسيع حضورها في سوق الطاقة الشمسية المصرية وكذلك الخارجية من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المحليين

فيما قال الأستاذ محمد زكي مدير تسويق ماريزاد للطاقة الشمسية ، ان تجديد الشراكة مع لونجي يؤكد على قوة واهمية السوق المصري بالنسبة للونجي وماريزاد.

واضاف زكي ان ماريزاد تسعي لزيادة تواجدها كما ان تلك الشراكة ستساهم في مزيد من التعاون بين الكيانات العالمية والمصرية لاسيما وان لونجي هي الأكبر على مستوي العالم بمجال الطاقة الشمسية وزيادة الاستثمار الأجنبي في السوق المحلي