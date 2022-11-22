«لونجى الصينية» للطاقة الشمسية تستهدف تحقيق 200 ميجاوات مبيعات خلال 2023

تستهدف «لونجى الصينية» -إحدى كبرى الشركات العالمية المصنعة لمنتجات الطاقة الشمسية- تحقيق مبيعات تصل إلى 200 ميجاوات داخل السوق المصرية خلال العام المقبل 2023.

كشف المهندس عمر البراق، المدير الإقليمى لشركة لونجى الصينية، أن إجمالى مبيعاتها فى أسواق منطقة شمال وغرب أفريقيا سجل 350 ميجاوات بما فيها السوق المصرية خلال العام الحالى، فى ظل الطلب المتنامى على الطاقة الشمسية.

وأضاف، فى تصريحات صحفية على هامش اطلاق الشركة منتجها الجديد من تكنولوجيا الطاقة الشمسية«Hi-Mo 6» فى مصر، أن السوق المحلية إحدى أهم الأسواق بالنسبة لشركة لونجى، لاسيما فى ظل اهتمام القيادة المصرية بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع فى الطاقة الشمسية لرى الأراضى واستخدامها فى العاصمة الأدرية ومشروعاتها القومية.

وأوضح أحمد الخفش، مدير مبيعات لونجى فى المنطقة، أن الشركة الصينية أعلنت عن طرح الجيل الجديد من الخلايا الشمسي «Hi-Mo 6»، فى مصر كأول دولة بالمنطقة تشهد اطلاق التكنولوجيا الجديدة للألواح الشمسية، موضحا أنها ستقوم أيضا بإطلاق تلك الخلايا فى المغرب ودول أخرى خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح الخفش أن «لونجى» تستحوذ على قرابة %40 من إجمالى حصة مبيعات الألواح والخلايا على مستوى العالم، حيث تقوم بتصنيع الخلايا أيضا.

عمرو بيبرس، رئيس شركة ماريزاد للطاقة الشمسية، ووكيل شركة لونجى الصينية بمصر

وأكد المهندس عمرو بيبرس، رئيس شركة ماريزاد للطاقة الشمسية، ووكيل شركة لونجى الصينية بمصر، حرص الشركة على جذب منتجات ذات جودة وكفاءة عالية فى السوق المصرية، لافتا إلى أن منتجات «لونجى» مصنفة كأكبر مصنع لألواح الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وطالب بيبرس الحكومة بضرورة اعتبار منتجات الطاقة الشمسية كمنتجات استراتيجية، ومنحها أولوية فى تدبير الدولار وضرورة خفض الرسوم على هذا القطاع من أجل وضع مصر على طريق الريادة بمجال الطاقة المتجددة مما يساهم فى تنفيذ استراتيجية مصر 2035 التى تستهدف الوصول بإجمالى حجم الطاقة المتجددة المنتجة إلى %42.

وأوضح أن مصر أبهرت العالم فى قمة المناخ cop27 عبر التنظيم والترتيب القوى لها بالإضافة إلى المشروعات والخطط الضخمة التى نفذتها الحكومة المصرية قبل استضافة تلك القمة، قائلا: «إطلاق مزيد من تكنولوجيا الطاقة الشمسية سيساهم فى دعم قدرة مصر على مواجهة التغير المناخى».

وأكد بيبرس أن الجيل الجديد من تكنولوجيا شركة لونجى للطاقة الشمسية «Hi-Mo 6» يستطيع التعامل مع درجات حرارة أقل ويساهم فى توليد الطاقة بكفاءة تتخطى %25، وذلك لوقت أطول ومساحة أقل، ما يناسب جميع المجالات المنزلية والصناعية والزراعية وغيرها، الأمر الذى يجعله أكثر جدوى من نظيره التقليدى.

وأضاف بيبرس أن «ماريزاد» الان موجودة فى السعودية والامارات ولبنان وجارى التوسع فى أسواق جديدة فى المنطقة مثل السودان وجيبوتى وليبيا ضمن خطة الشركة للتوسع فى الأسواق العربية والأفريقية لزيادة حجم أعمالها خلال المرحلة المقبلة.

وقال دينيس شى، نائب رئيس مجموعة لونجى الصينية، أن الشركة تهتم بمجال تطوير وتحديث منتجاتها بشكل مستمر بشكل أكثر أمانا وفعالية وأعلى كفاءة ما يساهم فى التوسع فى الطاقة المتجددة.

وأضاف أن لونجى الصينية تستهدف إنتاج 25 جيجاوات من الجيل الجديد من الألواح الشمسية «Hi-MO 6»، وهى تعد أول وحدة كهروضوئية فى العالم مخصصة للسيناريوهات الموزعة، وهو المنتج الأكثر كفاءة وأمانًا فى سوق الكهروضوئية الحالى.

وأوضح أن LONGi تعمل على تسريع التحول نحو مستقبل الطاقة الخضراء عبر التطور التكنولوجى المستمر لخفض تكلفة الطاقة، كما تسعى لجعل الطاقة الخضراء فى المتناول وبأسعار معقولة لجميع الناس فى العالم.

ومن جهته قال المهندس ايهاب اسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال مؤتمر اطلاق المنتج الجديد أن الاستراتيجية المصرية تستهدف الوصول إلى %42 من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، لافتاً إلى ان تواجد شركات عالمية فى السوق المصرى يدعم تنفيذ تلك الاستراتيجية.

وأضاف اسماعيل أن إعلان شركة لونجى عن أحدث منتجاتها وتوجيهها للسوق المصرى يؤكد على أهمية وريادة مصر للمنطقة وقارة أفريقيا فى ظل أنها الأعلى انتاجاً للطاقة المتجددة على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أن تلك المنتجات ستساهم فى إنتاج قدرات أكبر وبعائد اقتصادى اعلى.

وأوضح ان استحداث مزيد من المنتجات سيساهم على المدى البعيد فى انخفاض تكلفة انتاج الكيلووات ساعة من الطاقة الشمسية فى ظل التنامى المستمر على تلك المنتجات، بالإضافة إلى تمتعها بكفاءة عالية، ما يساعد على تحول مصر نحو مركز اقليمى للطاقة الفترة المقبلة.

عمر سالم