لونجوباردي: نسعى لتوفير التمويل وفرص الاستثمار مع مصر

محمد ريحان وعمر سالمأكد فيليشي لونجوباردي مدير مكتب التعاون الايطالي في القاهرة، أن التعاون مع الحكومة المصرية من شأنه تلبية الحاجات الملحة للاقتصاد المصري من توفير فرص عمل والتمويل اللازم للنهوض بالقطاع الصناعي في مصر.وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر" إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي "، أن هذه الخار

محمد ريحان وعمر سالم

أكد فيليشي لونجوباردي مدير مكتب التعاون الايطالي في القاهرة، أن التعاون مع الحكومة المصرية من شأنه تلبية الحاجات الملحة للاقتصاد المصري من توفير فرص عمل والتمويل اللازم للنهوض بالقطاع الصناعي في مصر.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر” إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي “، أن هذه الخارطة لم يقصد بها تعزيز التنمية المحلية فقط ولكن دورها الاهم هو اشراك الجاليات العاملة بالخارج وتوفير فرص استثمارية لهم في مصر.

جاء ذلك خلال فاعليات اطلاق خريطة الاستثمار الصناعي في مصر اليوم بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

وأشار إلى أنه على الحكومات وضع خطط لتنمية استثمارات الأفراد وتسعى إيطاليا للمساهمة فى تنفيذ الكثير من الخطوات في التعامل مع وزارة الهجرة وبناء شراكات قوية لجذب فرص استثمارية للجاليات العاملة في ايطاليا والمساهمة في زيادة النمو الاقتصادى والاستثماري في مصر.

لافتا إلى أن عمل خريطة استثمارية لفرص الاستثمار في مصر أمر بالغ الأهمية لانه من شأنه الاعلان والترويج للفرص الاستثمارية في مصر.