«لومبارد أودييه» السويسري يتفاوض للشراكة مع بنك سعودي

رويترزقال العضو المنتدب لبنك لومبارد أودييه السويسري، اليوم الأربعاء، إن البنك المملوك للقطاع الخاص يُجري محادثات لإقامة شراكة مع بنك سعودي، بينما يسعى إلى تعزيز وجوده في منطقة الخليج.والبنك الذي مقره جنيف والذي بلغ إجمالي أصول عملائه 281 مليار دولار في نهاية العام الماضي، له مكتب تمثيل في د

رويترز

قال العضو المنتدب لبنك لومبارد أودييه السويسري، اليوم الأربعاء، إن البنك المملوك للقطاع الخاص يُجري محادثات لإقامة شراكة مع بنك سعودي، بينما يسعى إلى تعزيز وجوده في منطقة الخليج.

والبنك الذي مقره جنيف والذي بلغ إجمالي أصول عملائه 281 مليار دولار في نهاية العام الماضي، له مكتب تمثيل في دبي، ويدرس الآن خيارات محتملة للشراكة في أرجاء المنطقة مع التركيز على السعودية.

وقال أرنو ليكليرك، الشريك والعضو المنتدب للمجموعة لرويترز “التخطيط أن يكون لنا شراكة مع أحد أفضل البنوك المحلية حتى لا يضطر العملاء إلى تحويل أصول إلينا في سويسرا”.

وأضاف قائلا “الأموال تبقى في البلد، في دفتر البنك، لكننا سيكون لنا هذه الشراكة لإدارة الأصول على الصعيد الدولي”، لكنه لم يذكر اسم البنك السعودي.

ومعظم عملاء لومبارد أودييه في منطقة الخليج يتمركزون في دولة الإمارات العربية والكويت والسعودية، وقال ليكليرك إن البنك يتطلع أيضا إلى فتح مكتب ثان في دولة الإمارات في أبوظبي.

ودشن مدير الثروة والأصول السويسري هذا الأسبوع أول طرح لاستثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وبطلب من العملاء بدأ لومبارد أودييه استثمارات تتماشى مع مبادئ الشريعة في عام 2012، لكنه حصل مؤخرا على فتوى تسمح له بتسويق استثمارات متوافقة مع الشريعة.