لوك نجوم الدراما في «رمضان».. توظيف جيد ونجاح متوقع

يظهر بعض النجوم في دراما رمضان 2023 العام القادم ، بلوك مختلف لم يعتاده المشاهدين منهم مثل النجمة روجينا التي تقدم لأول مرة مسلسل تليفزيوني تظهر فيه بعمة وجلباب صعيدي في “ستهم ” اخراج رؤوف عبد العزيز .

أما النجم محمد فراج فقرر أن يعيد ظهوره مرة ثانية بلوك شخصية الشيخ مؤنس التي قدمها سابقا في مسلسل لعبة نيوتن منذ سنوات ، وذلك في مسلسله الرمضاني القادم” بطن الحوت”تأليف وإخراج أحمد فوزي .

ماجدة موريس : لوك الفنان يكون مؤثرا بصورة إيجابية على العمل

علقت الناقدة ماجدة موريس أن لوك الفنان أو بطل المسلسل سيؤثر سلبا عليه لو كان هذا العمل ضعيفا فنيا .

وتضيف أن تكرار محمد فراج لظهوره بنفس لوك شخصية ” مؤنس ” التي قدمها في مسلسل لعبة نيوتن للمرة الثانية في مسلسله الرمضاني القادم ” بطن الحوت” ، بالطبع سيكون حتى يناسب شخصيته في المسلسل التليفزيوني الجديد .

وتابعت أن روجينا أيضا تظهر بلوك مناسب للشخصية الصعيدية التي تقدمها في مسلسل ستهم بموسم رمضان القادم ، لذلك لوك الفنان يكون مؤثرا بصورة إيجابية على العمل لو استطاع توظيفه بشكل مناسب لشخصيته .

محمود قاسم : فنانون كثيرةن في الفن المصري والعالمي كانوا يهتمون بالظهور بلوك شخصياتهم السابقة

وقال الناقد الفني محمود قاسم إن فنانين كثيرين في الفن المصري والعالمي كانوا يهتمون بالظهور بنفس لوك شخصياتهم في أعمالهم الفنية السابقة سواء في السينما أو التلفزيون، ونوه أنه من الأفضل أن يجدد الممثل نفسه شكلا ومضمونا ، لكن الحكم على العمل ككل حتى لانظلم فراج بعد العرض الأول له في شهر رمضان القادم .

واستطرد قائلا إن شخصية الشيخ مؤنس التي قدمها محمد فراج في مسلسل لعبة نيوتن لم تكن مميزة بالدرجة المتوقعة ، لكنه ممثلا موهوبا جدا ويمكن وصفه بأنه الممثل ذو الألف وجه ، وبالطبع هناك علاقة بين مسلسله الرمضاني القادم بطن الحوت واللوك القديم الذي يظهر به للمرة الثانية بعد أن قدمه في شخصية الشيخ مؤنس سابقا .

وأكد قاسم أن روجينا تظهر لأول مرة بعمة وجلباب صعيدي ، وذلك أمرا جيدا وقد يتقبلها المشاهدين أو لأ، لأن هناك فنانات لاتليق عليهم الأدوار الصعيدية مثل الفنانة جميلة عوض .

قدري الحجار : استثمار الفنان لشخصية معينة قدمها سابقا في أعماله الفنية شئ جيد

بدوره، أوضح الناقد الفني قدري الحجار أن استثمار الفنان لشخصية معينة قدمها سابقا في أعماله الفنية شئ جيد وليس فيه أزمة ، وخير دليل على ذلك شخصية ” اللمبي” الذي قدمها النجم محمد سعد في فيلم الناصر صلاح الدين مع الراحل علاء ولي الدين ، واستغلها في العديد من الأفلام السينمائية فيما بعد وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور .

وأردف قائلا ن هناك أعمالا درامية كثيرة قد استثمر النجوم نجاحها وتقديمها في أكثر من جزء وعمل فني فيما بعد ، أو أعمال درامية أخرى يمكن أن يرى البعض أنها أفلاسا فنيا من هذا الفنان والمؤلف للعمل والآخرين يرونها استثمارا لنجاح الشخصية مثلما يفعل محمد فراج في موسم رمضان القادم بظهوره بلوك شخصية الشيخ مؤنس التي قدمها سابقا في مسلسل لعبة نيوتن .

وأعرب عن أمله ن يكون مستوى المسلسل الجديد لفراج ” بطن الحوت” جيدا حتى يحقق النجاح المأمول له.

ولفت إلى أن المسلسلات الصعيدية تجد رواجا كبيرا لدى المشاهدين منذ سنوات خاصة سكان الجنوب وصعيد مصر ، وظهور روجينا لأول مرة مرتدية بعمة صعيدية شيئا جديدا عليها وتحقق جذبا لها بالنسبة للمشاهد رمضان القادم ولكسب نجاحا مضمونا بعد مسلسلها الرمضاني السابق ” انحراف” الذي لم يجد الصدى التي توقعته رمضان 2022 .