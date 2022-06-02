لوك النجوم في أفلامهم الجديدة .. السيناريو يفرض شروطه ودعاية لجذب الجمهور

يظهر بعض النجوم في أفلامهم السينمائية القادمة بلوك مختلف لم يعتاده الجمهور منهم ، وأبرزهم النجمة ياسمين رئيس التي تظهر بلوك جديد في فيلمها السينمائي القادم ” ضرب نار” وذلك بظهوره بشعر أشقر لأول مرة ، وكذلك النجم محمد رمضان قام باطالة ذقنه استعدادا لفيلمه السينمائي القادم نمبر 1 اخراج ياسر سامي ، ويقدم فيه شخصية ملاكم لأول مرة .

أيضا يظهر النجم محمد أمام بلوك مختلف في فيلمه القادم عمهم الذي سيطرح في موسم عيد الأضحى بفورمة عضلية قوية وظهر على أفيش الفيلم مرتديا ملابس مناسبة لشخصيته في الفيلم .

بينما يظهر النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز بشارب لأول مرة على أفيش فيلمهما القادم كيرة والجن الذي ستطرحه سنيرجي 10 يونيو الجاري في دور العرض السينمائي .

قدري الحجار : الشخصية هي التي تحدد المظهر الذي يظهر به الفنان في العمل الفني

قال الناقد الفني قدري الحجار أن الأهم من اللوك الذي يظهر به أي نجم في فيلم سينمائي ، الموضوع الذي يقدمه في هذا العمل السينمائي أو التليفزيوني والشخصية التي يجسدها .

وأكد أن الشخصية هي التي تحدد المظهر الذي يظهر به الفنان في العمل الفني ، انما أي لوك جديد يقوم به النجم السينمائي سواء محمد أمام أو محمد رمضان أو ياسمين رئيس يكون بهدف عمل شو على مواقع السوشيال ميديا أحيانا كثيرة .

ولفت الى أن اللوك الذي يظهر به نجم السينما يحدده السياق الدرامي للشخصية نفسها ، وكذلك كاتب السيناريو أيضا يتدخل في هذا اللوك ، مشيرا الى أن هذا اللوك قد لايتناسب مع أداء الفنان لشخصيته في الفيلم ، لذلك الأهم اداؤه لشخصيته التي قام بعمل لوك خاص بها .

وأردف قائلا إن محمد عادل إمام حينما قام بعمل بلوك معين في فيلم ” ساعة ونص” كان مختلفا عن شكله حينما أدى شخصية لص في فيلم آخر ، لذلك ملامح الشخصية التي يجسدها هي التي تحدد مدى تناسب هذا اللوك مع دوره في الفيلم السينمائي .

محمد نبيل : محمد إمام يعمل على نفسه بشكل جيد من حيث الظهور بفورمة عضلية

وأعرب الناقد الفني محمد نبيل أن هذا اللوك قد يكون لتحقيق أمور دعائية للنجم السينمائي ، وأوقات أخرى يكون هذا اللوك مميزا ومحددا لملامح الشخصية التي يجسدها .

وأضاف أن الشخصية وخلفياتها هي التي تحدد مدى اقتناع المشاهد بهذا اللوك حقيقة هل هو مناسب للدور ، أم مجرد شيئ دعائي ليس أكثر على السوشيال ميديا .

وأشار إلى أن ياسمين رئيس حينما قامت بحلق شعرها بدرجة كبيرة في فيلم فتاة المصنع ، كان ذلك لوك صادم للجمهور ، وهي صعبة بالنسبة لأي أمرأة أن تتخلى عن شعرها بهذه الطريقة ، إنما كانت فرصة لاتعوض لأن الفيلم كان للراحل محمد خان .

وأيضا محمد إمام وفق نبيل يعمل على نفسه بشكل جيد من حيث الظهور بفورمة عضلية جسدية قوية ، لكن الأصعب حينما يقدم الفنان شخصية مدمن مخدرات هل سيتخلى عن عضلاته لتأدية الشخصية كما ينبغي أم لا، لأنه لايمكن أن يظهر مدمن المخدرات بصحة جيدة أبدا ، وذلك نادرا ما يقبل به أي فنان في مصر مقارنة بما يحدث في العالم.

وأضاف: “سبب عدم إقناع الفنان صبري فواز بشخصيته للرئيس المخلوع محمد مرسي في مسلسل الاختيار 3 رمضان الماضي ، حيث أن وزنه لم يكن مناسبا لأداء الشخصية وكان ينبغي عليه زيادة وزنه بطريقة معينة أو وضع شئ له في ملابسه بحيث يظهر بوزن مقارب للرئيس الاخواني محمد مرسي”.

محمد سليمان : ظهرت في فيلم القشاش بلوك مختلف وكذلك هبة رجل الغراب

بدوره أوضح الفنان محمد سليمان أن الفنان أو النجم يجب أن يظهر باللوك الذي يناسب شخصيته في العمل السينمائي أو الدرامي .

وأضاف أن محمد إمام يحتاج لهذه الفورمة العضلية لتقديم فيلم أكشن ، وهو مجتهد في هذه الناحية جدا ، وكذلك محمد رمضان قام ببناء جسده القوي وظهر به في أكثر من عمل سينمائي ، لأنه يهوى تقديم هذه النوعية من الأدوار .

وأكد سليمان أنه قام بالظهور في فيلم القشاش منذ سنوات بلوك معين أعجب به المشاهدين حينما جسدت شخصية الضابط ، وكذلك مسلسل هبة رجل الغراب ظهر فيه باطالة شعره لكونه كان يقدم شخصية مصمم أزياء .