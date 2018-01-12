لوك أويل الروسية تدعو لوقف خفض الإنتاج إذا ظل النفط عند 70 دولارًا

رويترزقال وحيد الكبيروف، الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية، اليوم، إن على روسيا أن تبدأ الخروج من اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط إذا ظلت أسعار الخام عند 70 دولارًا للبرميل لأكثر من 6 أشهر.وتقود روسيا والسعودية مسعى أوسع لمنتجي النفط الرئيسيين داخل وخارج "أوبك" لكبح الإنتاج من أجل دعم

رويترز





قال وحيد الكبيروف، الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية، اليوم، إن على روسيا أن تبدأ الخروج من اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط إذا ظلت أسعار الخام عند 70 دولارًا للبرميل لأكثر من 6 أشهر.

وتقود روسيا والسعودية مسعى أوسع لمنتجي النفط الرئيسيين داخل وخارج “أوبك” لكبح الإنتاج من أجل دعم الأسعار. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من 50% منذ منتصف 2017 وسجلت 70 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014.

وأبلغ الكبيروف الصحفيين قائلًا: ”إذا بقي سعر 70 دولارًا لأكثر من نصف عام، فينبغي لنا أن نبدأ الخروج بسلاسة“.

وقال فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، إنه في حين أن أسعار النفط عند 65 إلى 70 دولارًا للبرميل جيدة للمنتجين الآن، إلا أن هناك مخاطر بأنها ستشجع على المزيد من الفائض في المعروض من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

فيما أكد الكبيروف أن سعرًا في نطاق 60- 70 دولارًا للبرميل هو مستوى مريح للشركات النفطية الروسية.

وأضاف: ”يجب ألا نكرر الأخطاء التي حدثت في السابق عندما تجاوز سعر النفط مستوى 100 دولار“.