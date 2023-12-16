لوك أبطال دراما رمضان 2024 .. دعاية جديدة لجذب الجمهور

يحرص عدد من نجوم الدراما التليفزيونية على تغيير اللوك الذي سيظهرون به في مسلسلاتهم التليفزيونية الجديدة التي يخوضون بها السباق الرمضاني القادم 2024 ، والذي سينطلق خلال مارس القادم ويتم العمل له حاليا بشكل كبير من الكثير منهم لانهاء تصوير مسلسلاتهم قبل انطلاق الماراثون الرمضاني .

فيظهر النجم ياسر جلال بلوك جديد تماما للجمهور في مسلسل ” ألف ليلة وليلة” في موسم رمضان 2024 وتشاركه بطولته النجمة نور ، وذلك بعمل ذقن مختلفة لم يعتاد الجمهور منه هذا الشكل ، وحرص على الظهور به مؤخرا في أكثر من مناسبة فنية .

كما يعود النجم يوسف الشريف أيضا للدراما التليفزيونية بمسلسله” الراكون” ، بلوك مختلف باطالة شعره كما يحدث في العالم الغربي ، على غير العادة بالنسبة له .

أيضا يظهر النجم أمير كرارة بلوك مختلف في مسلسله القادم ” بيت الرفاعي ” ، الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم ، وكذلك النجم أحمد رزق يظهر بشكل جديد في نفس المسلسل باطالة لحيته بشكل مكثف لأول مرة لم يعتاده الجمهور منه ذلك .

أشرف صقر :يكون له تأثيرا قويا مع المشاهدين ويحدث حالة جذب قوية لهذا البطل

قال المنتج الفني أشرف صقر أن اللوك الذي يظهر به بطل العمل الدرامي يكون له تأثيرا قويا مع المشاهدين في رؤية هذا النجم بشكل مختلف على غير ماعتاده سابقا منه ، وذلك يحدث حالة جذب قوية لهذا البطل والعمل الفني .

أضاف في حديثه لـ” المال” أنه كلما حرص البطل على الظهور بشكل أو لوك مميز على الشاشة ، سيشعر المشاهد أن هناك روح جديدة لهذا البطل وأنه يشاهده لأول مرة بدلا من ظهوره بنفس الشكل القديم في كل عمل درامي يقدمه ، فذلك يحدث نوعا من الملل أثناء مشاهدته .

ولفت إيضا إلى أن النجم الذي يقوم بتغيير الشكل الذي يظهر به في العمل الدرامي ، يدرك جيدا أن ذلك إضافة للعمل ودوره به ، وذلك يساهم بصورة كبيرة في لفت الأنظار له وللعمل الفني .

محمد العدل :قيمة العمل وموضوعه هما العناصر الأساسية بالنسبة لي للترويج للعمل الفني

وأعرب المنتج محمد العدل ان قيام كثير من الفنانين بتغيير اللوك الخاص بهم في أعمالهم الفنية يكون الهدف منه جذب الجمهور بدرجة كبيرة لهم والتريند .

بالاضافة لعمل دعاية وشو وترويج كبير للعمل الدرامي من خلال هذا الأمر وفق ” العدل ” ، حيث سيتحدث الكثير من الأشخاص وينصب تركيزهم على اللوك الجديد الذي يظهر به بطل العمل وذلك كله يصب في صالح العمل الدرامي من ناحية الدعاية والبروباجندا له .

وشدد العدل على أن هذا الأمر يكون من جانب المخرج بدرجة كبيرة ، لكنه كمنتج لايمكن أن يلجأ لهذه الوسيلة أبدا للترويج للعمل الفني الذي يقوم بانتاجه في أي وقت ، حيث أن قيمة العمل وموضوعه هما العناصر الأساسية بالنسبة له للترويج والدعاية للأعمال الفنية التي يقدمها للجمهور منذ سنوات .

أيمن سلامة :نرى كثير من الفنانين بنفس الشكل المعتاد لهم في أعمال فنية كثيرة دون أي تغيير

ويرى المؤلف أيمن سلامة أن رسم شخصية البطل تتكون من النواحي الداخلية والخارجية ويجب أن تكون متناسبة معا الاثنين.

والنواحي الداخلية للشخصية تتمثل في طريقة أداؤه لها ويجب أن تختلف عن شخصيات أخرى قدمها للجمهور مثلما كان يفعل الراحل أحمد زكي ، والممثل يرسم مع المؤلف النواحي الداخلية للشخصية وفق” سلامة” .

وتابع أن النواحي الخارجية تتمثل في الشكل المتفق عليه بين بطل العمل أو أي فنان مع المخرج واستايليست العمل من ناحية شعره وملابسه وشكله الذي سيظهر به ، مشيرا أنه يجب أن يكون مختلفا عن شكله الذي ظهر به في مسلسلات وأعمال فنية سابقة .

ولفت إلى أننا نرى كثير من الفنانين بنفس الشكل المعتاد لهم في أعمال فنية كثيرة دون أي تغيير وذلك خاطئا وهؤلاء ممثلين فاشلين في الحقيقة ، فلا يمكن أن ننسى الراحل أحمد زكي الذي كان يظهر بشكل جديد في كل دور قدمه سواء البواب أو ناصر 56 أو أيام السادات أو حليم ومعالي الوزير كان مشخصاتي قويا جدا ، كنا نراه بشكل مناسب وقريب جدا للشخصية التي يقدمها شكلا وموضوعا .

وأكد سلامة أن المؤلف يكون له دورا اقتراحيا مع الفنان في ظهوره بشكل معين في العمل الفني ، لأنه أول شخص يرسم شخصية هذا الممثل ويقترح عليه أو على الممثلة كيف سيكون مظهرها من ناحية الشعر والملابس لتكون مناسبة للدور الذي تلعبه في المسلسل التليفزيوني.