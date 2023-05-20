لوك أبطال أفلام عيد الأضحى.. «كريم بنحافة شديدة وإمام بكرش» ونقاد: تغيير لجلدهم الفني

يظهر أبطال أفلام موسم عيد الأضحى القادم في أعمالهم السينمائية الجديدة بلوك جديد ومختلف عما اعتاده الجمهور منهم في أفلامهم وأعمالهم الفنية السابقة.

حيث يظهر النجم كريم عبد العزيز في فيلمه السينمائي القادم “بيت الروبي” بنحافة شديدة ومستقلا دراجة نارية، كما ظهر على أفيش الفيلم ، وهو إخراج بيتر ميمي.

كذلك يظهر النجم محمد عادل إمام لأول مرة بـ ” كرش” في فيلمه القادم “أبو نسب” وتشاركه بطولته النجمة ياسمين صبري ، وهي المرة الأولى التي لايظهر فيها إمام بفورمة رياضية مثلما عود محبيه.

أيضا يظهر النجم تامر حسني بلياقة بدنية عالية في الفيلم الجديد له”تاج” ، فظهرعلى أفيش الفيلم بشخصية سوبر هيرو وشخص مقنع لأول مرة.

محمد نبيل : شعبية وجماهيرية كريم عبد العزيز أو تامر حسني هي التي ستفرض نفسها

وقال الناقد الفني محمد نبيل للمال، إن الأفيش الدعائي أصبح يساهم في جذب الجمهور لنوعية معينة من الأفلام السينمائية والأعمال الفنية لكنه ليس المقياس الحقيقي لجودة العمل الفني نفسه .

وأضاف أن شعبية وجماهيرية كريم عبد العزيز أو تامر حسني هي التي ستفرض نفسها على الجمهور ، لافتا الى أن المحب لأي نجم سيقبل على فيلمه الجديد.

وتابع أن الأفيش الدعائي لا يمكن أن يدفع الجمهور المحب لتامر حسني ويذهب لفيلم محمد أمام ، لاسيما أن أهمية الأفيش الدعائي للعمل السينمائي تطورت السنين الأخيرة مع دخول الجرافيك والتكنولوجيا بصورة كبيرة في تصميمها ، لكن ذلك لايساهم في عزوف جمهور نجم معين عن مشاهدة فيلمه السينمائي الجديد لو كان جيدا حتى لو كان الأفيش الدعائي غير مرضيا لهذا الجمهور.

محمود قاسم : ذكاء منهم أن يقدموا أنفسهم بشكل جديد سواء كريم عبد العزيز أو محمد امام

ويرى الناقد محمود قاسم أن كل فنان لديه نقطة تحول في الأدوار التي يقدمها للمشاهدين ، حيث أن كريم أو تامر أو محمد امام يملكون من الذكاء الفني لتغيير جلدهم ونمط أدوارهم كل فترة.

وذكاء منهم أن يقدموا أنفسهم بشكل جديد سواء كريم عبد العزيز أو محمد امام وتامر حسني ، لافتا أن كريم أكثر تجددا مقارنة بينهم وحريصا على الفن الذي يقدمه دائما للجمهور وفق ” قاسم”.

واستطرد قائلا إن النجم الحقيقي هو من يعي جيدا ما الذي يقدمه لمحبيه في كل عمل فني جديد سواء بالسنيما أو التلفزيون ، وذلك ماظهرته أفيشات أفلامهم السينمائية الجديدة المنافسة بموسم عيد الأضحى القادم.

نادر عدلي : لديهم رغبة شديدة أن يظهروا بشكل غير تقليدي وغير مكرر للجمهور

وأوضح الناقد نادر عدلي أن طرح هذه الأفيشات الدعائية لتلك الأفلام السينمائية الجديدة لتامر حسني وكريم عبد العزيز ومحمد إمام مبكرا قبل موسم عيد الأضحى بـ 40 يوما تقريبا ، يؤكد أن لديهم رغبة شديدة أن يظهروا بشكل غير تقليدي وغير مكرر للجمهور كما حدث في أفلامهم الأخيرة.

وشدد على أن لياقة الممثل البدنية يجب أن تكون متوافرة للنجم حتى يستطيع تأدية الأداء الحركي الممتع لهم من ناحية حركة الجسم ككل فهي من أدوات الممثل الأساسية ، أيا كان نوعية الشخصية التي سيقدمها سواء كانت معتمدة على مشاهد الأكشن أم لا مثل الفنان القدير محمد صبحي وكذلك محمد سعد في أفلامهم السينمائية السابقة.

وأكد عدلي أن تقديم كريم عبد العزيز لشخصية انفلونسر في فيلمه الجديد ” بيت الروبي ” ستكون مميزة ، فهو النجم الأكثر تنوعا في شخصياته الفنية مقارنة بتامر حسني ومحمد إمام ، حتى يظل على عرض نجوميته في السينما باعتباره صاحب أعلى إيرادات في أفلامه السنين الأخيرة.