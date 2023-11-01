لوقف أضرار المقاطعة.. وكيل صناعة النواب يقترح تخصيص نسبة من ايرادات «الفرنشايز» لصالح غزة

أكد المهندس معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن دعوات المقاطعة لبعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” لها مردود سلبي على الاقتصاد الوطني، خاصة العمالة المصرية التي تعمل بها، مقترحا حلا جذريا للأزمة من خلال دعوة أصحاب الشركات التي تحمل علامات تجارية أجنبية “الفرنشايز” أو المتضررين من المقاطعة وسائل الاعلام المختلفة وعمل مؤتمر صحفي واسع وإعلان تخصيص نسبة من ايرادتهم لدعم غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

واقترح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” أن تتراوح النسبة التي يتم تخصيصها لدعم غزة ما بين 2% -3% من ايرادات الشركة ، مؤكدا ان هذا المقترح سيعطي رسالة الي المستهلك المقاطع لمنتجاتهم بأن الشركة داعمة للقضية الفلسطينية وليس العكس وبالتالي تنفرج أزمة المقاطعة وتأثيراتها السلبية عليهم.

ولفت معتز محمود إلى أن المنتجات التي يتم الدعوة لمقاطعتها أغلبية العمالة بها مصرية وتعتبر منتج مصري وليس كما يروج البعض لان تصنعيها يكون بمصانع داخل مصر .