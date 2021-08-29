نقل وملاحة

لوفتهانزا تغري العملاء المميزين بوجبات عالمية

الرحلات اليومية ستزيد على الكثير من الخطوط
أيمن عزام 6:05 م, الأحد, 29 أغسطس 21 6:05 م, الأحد, 29 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تخطط شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا لتسيير رحلات جديدة وتحسين الخدمات بهدف اجتذاب فئة رجال الأعمال، بحسب عضوة مجلس الإدارة التنفيذي.

تسيير رحلات جديدة

وذكرت وكالة “رويترز” إن لوفتهانزا تحمل الآن 50% من عدد المسافرين الذين كانت تنقلهم قبل أزمة فيروس كورونا عام 2019 وتطير إلى نسبة 88% من عدد المقاصد خلال فترة ما قبل الجائحة.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 25-8-2021

وقالت كريستينا فورستر، عضوة مجلس إدارة شركة لوفتهانزا: “الرحلات اليومية ستزيد على الكثير من الخطوط.. هذا أمر مهم لرجال الأعمال الراغبين في السفر والعودة في نفس اليوم”.

وذكرت فورستر أيضا أن الشركة ستضيف رحلة في منتصف النهار لخدمة مقاصد شعبية معينة وإنها ستقدم قوائم جديدة للعملاء المميزين بداية من 1 سبتمبر بهدف المزج بين المأكولات الألمانية والعالمية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

19 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أماني العزازي 12:39 م, الأحد, 29 أغسطس 21

«النقل» تتفاوض على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء قطارات المترو

مدحت إسماعيل 9:15 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

43 شركة تشترى كراسة شروط التأهيل لإنشاء وتشغيل ميناء العاشر الجاف

أحمد عاشور 9:07 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 29-8-2021

مدحت إسماعيل 12:10 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

وزير الطيران يقوم بجولة مفاجئة لمطار القاهرة

دعاء محمود 4:14 م, السبت, 28 أغسطس 21

الموانئ الجنوبية باقتصادية قناة السويس تستقبل 17 سفينة وتتداول 18 ألف حاوية خلال أسبوع

نادية سلام 4:11 م, السبت, 28 أغسطس 21