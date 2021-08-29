لوفتهانزا تغري العملاء المميزين بوجبات عالمية

الرحلات اليومية ستزيد على الكثير من الخطوط

تخطط شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا لتسيير رحلات جديدة وتحسين الخدمات بهدف اجتذاب فئة رجال الأعمال، بحسب عضوة مجلس الإدارة التنفيذي.

تسيير رحلات جديدة

وذكرت وكالة “رويترز” إن لوفتهانزا تحمل الآن 50% من عدد المسافرين الذين كانت تنقلهم قبل أزمة فيروس كورونا عام 2019 وتطير إلى نسبة 88% من عدد المقاصد خلال فترة ما قبل الجائحة.

وقالت كريستينا فورستر، عضوة مجلس إدارة شركة لوفتهانزا: “الرحلات اليومية ستزيد على الكثير من الخطوط.. هذا أمر مهم لرجال الأعمال الراغبين في السفر والعودة في نفس اليوم”.

وذكرت فورستر أيضا أن الشركة ستضيف رحلة في منتصف النهار لخدمة مقاصد شعبية معينة وإنها ستقدم قوائم جديدة للعملاء المميزين بداية من 1 سبتمبر بهدف المزج بين المأكولات الألمانية والعالمية.