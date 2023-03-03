«لوفتهانزا» تسجل طلبية لشراء 15 طائرة «إيرباص» من طرازات A350-1000 وA350-900

وقّعت شركة إيرباص اتفاقية مع مجموعة لوفتهانزا تهدف إلى تعزيز أسطولها بعشر طائرات إضافية من طراز A350-1000، وخمس من طراز A350-900، في خطوة تعزز مساعي الشركة لمواصلة رحلتها لإزالة الكربون بالاعتماد على أحدث جيل من الطائرات ذات الهيكل العريض.

وبالمقارنة مع الجيل السابق منها، تستهلك طائرة إيرباص A350 كميات أقل بكثير من الوقود، ما يؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير.

وإلى جانب الاتفاق على شراء الطائرات الجديدة، وقّعت كل من إيرباص ولوفتهانزا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاستدامة والتقنيات المستقبلية.

وتغطي الاتفاقية استخدام وقود الطيران المستدام وتحسين العمليات من خلال تعزيز كفاءة وسائل إدارة الرحلة، فضلًا عن دراسة آفاق الاعتماد على الهيدروجين.

وقال كريستيان شيرير، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية ورئيس الخدمات الدولية لدى شركة إيرباص: “فخورون بقرار لوفتهانزا بتعزيز طلبيتها من طائرات A350 لتصل إلى 60 طائرة بالمجمل، وتنضم إلى عائلة عملاء طائرات A350-1000 حول العالم.

وتابع تتحول الضغوط الاقتصادية وتلك المتعلقة بالاستدامة إلى واقع ملموس مع تزايد وتيرة أنشطة الطيران العالمي من جديد، وهنا يبرز دور طائرات A350 بتصميمها الجديد كليًّا والذي يجعلها الحل الأكثر كفاءة في هذا المجال.

وسيعود قرار إضافة الطائرة الأكبر ضمن عائلة A350 إلى أسطولها بالفائدة على شركة لوفتهانزا، ولا سيما من حيث القواسم المشتركة التي تجمع بين طائرات إيرباص، والتي توفر مستويات غير مسبوقة من المرونة التشغيلية والمزايا الاقتصادية الملموسة”.

من ناحية أخرى، تعزز طلبية لوفتهانزا الأخيرة من علاقتها طويلة الأمد مع إيرباص، إذ شغّلت لوفتهانزا منذ حصولها على طائرة A300 في عام 1970 جميع الطائرات ضمن عائلة إيرباص، بدءًا من A220 وعائلة طائرات A320 وطائرة A330 وA340 وA350 وA380.

تُعدّ عائلة A350 أكثر الطائرات تطورًا وكفاءة في العالم من فئة الطائرات ذات الهيكل العريض، وأفضلها في مجال الرحلات ذات المدى البعيد، ولا سيما ضمن فئة الطائرات التي تستوعب 300-410 مقاعد.

بدأت عملية تصميم طائرات A350 من الصفر لتشمل باقة من أحدث الحلول التقنية والديناميكا الهوائية الكفيلة بتقديم مجموعة من المعايير المتفردة في مجالات الكفاءة والراحة، ويجعلها محركها الجديد واعتمادها على المواد خفيفة الوزن أكثر الطائرات الكبيرة ذات الهيكل العريض كفاءة من حيث استهلاك الوقود.

وإلى جانب ذلك، تعد طائرة A350 أكثر الطائرات هدوءًا ضمن فئتها مع خفض يصل إلى 50% في بصمتها الصوتية بالمقارنة مع الجيل السابق، ما يجعلها الحل الأنسب للحد من الضجيج في المطارات حول العالم.

وتعتبر مقصورة Airspace في طائرات A350 الأكثر هدوءً ضمن نظيراتها لدى الطائرات ذات الهيكل العريض، وتمنح الركاب والطاقم أثناء الرحلات مجموعة من أحدث المنتجات الكفيلة بتوفير أكثر تجارب الطيران راحة على الإطلاق.

تجدر الإشارة إلى أن عائلة طائرات A350 نجحت في تسجيل 925 طلبية مؤكدة بحلول نهاية يناير 2023 من 54 عميلًا حول العالم، لتصبح واحدة من أكثر طائرات الهيكل العريض نجاحًا على الإطلاق.