لوفتهانزا الألمانية تؤكد طلبية شراء 122 طائرة A320neo و273 طائرة A320ceo

دعاء محمود أعلنت شركة إيرباص عن تأكيد مجموعة لوفتهانزا الألمانية لإضافة ست طائرات إيرباص من طراز A320neo وذلك بعد قرار المجلس الإشرافى على الشركة مطلع شهر مايو الحالى، ليصل بذلك إجمالى الطلبية الخاصة بالناقلة الألمانية إلى 122 طائرة من عائلة A320neo بواقع 77 من طراز A320neo و 45 طائر

دعاء محمود

أعلنت شركة إيرباص عن تأكيد مجموعة لوفتهانزا الألمانية لإضافة ست طائرات إيرباص من طراز A320neo وذلك بعد قرار المجلس الإشرافى على الشركة مطلع شهر مايو الحالى، ليصل بذلك إجمالى الطلبية الخاصة بالناقلة الألمانية إلى 122 طائرة من عائلة A320neo بواقع 77 من طراز A320neo و 45 طائرة من طراز A321neo.

كما قامت مجموعة لوفتهانزا أيضاً بإضافة ثلاث طائرات من طراز A320ceo ليكون بذلك إجمالى الطلبية الخاصة بالشركة هو 273 طائرة من طراز A320ceo. وبالإضافة إلى إجمالي طلبيات مجموعة لوفتهانزا والذي يصل إلى ٣٩٥ طائرة من عائلة A320، فإنها تعد أكبر مشغل لعائلة طائرات A320 مع وجود ٤٠٠ طائرة في الخدمة، كما أنها المشغل الأول لطائرة إيرباص من طراز A320neo.

وتمتاز عائلة A320 بتوفير أحدث الابتكارات التكنولوجية بما في ذلك محركات الجيل الجديد والجنيحات من نوع Sharklet، واللذان يوفران فى استهلاك الوقود بنسبة ١٥ % عند التسليم، كما سيتم رفع تلك النسبة إلى ٢٠%بحلول عام ٢٠٢٠. ومن خلال أكثر من ٦ الاف طلبية من أكثر من ١٠٠ مشغل منذ إطلاقها فى عام ٢٠١٠، فقد استحوذت عائلة طائرات A320 على أكثر من ٦٠% من حصة سوق طائرات أحادية الممر على مستوى العالم.