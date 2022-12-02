«لوفاة والدته».. إنقاذ شاب عزم الانتحار من أعلى برج القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية، في إنقاذ شاب من الانتحار بعد اعتزامه إلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة نتيجة مروره بضائقة نفسية، وتمكنت من السيطرة عليه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا من شخص -مقيم بمحافظة الفيوم- قال إن نجله طالب -مقيم طرف صديقه بمحافظة الجيزة-نشر منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اعتزامه الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة.

وعلى الفور استدرجت الأجهزة الأمنية الطالب بمساعدة “صديقه المشار إليه”، لدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ونجحت في السيطرة عليه.

وبسؤاله أقر باعتزامه الانتحار لمروره بضائقة نفسية نتيجة وفاة والدته، واتخذت كافة الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.