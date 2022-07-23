«لوزان للتطوير» تطرح المرحلة الثانية لمشروعها أبيكس بيزنس مول

أعلنت شركة لوزان للتطوير العمراني LUD عن طرح المرحلة الثانية من مشروعها أبيكس بيزنس مول apex business complex فى أكثر الأماكن المميزة بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عادل عبدالمنعم رئيس مجلس الإدارة، في بيان للشركة، إن المرحلة الثانية للمشروع تضم مجموعة متميزة من الوحدات بمساحات متنوعة تلبي طموحات ورغبات العملاء، من خلال توفير عدد من الوحدات التجارية بنظام “الفرنشايز” لتحقيق أعلى عائد استثماري للعملاء بمشروعها.

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة تتضمن مجموعة متنوعة من التسهيلات وأنظمة السداد المرنة التى تقدمها الشركة لعملائها بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.

وأوضح أن المشروع “إداري – تجاري – طبي” على مساحة 2600 متر مربع، باستثمارات تقترب من 700 مليون جنيه، عبارة عن أرضى + 12 دور، بواقع 230 وحدة متنوعة.

وأضاف أن المساحات تبدأ من 35 مترا، وتصل إلى 100 متر مربع، بأنظمة سداد تبدء بـ 5% مقدم وتسهيلات تصل إلى 12 عاما.

أكد أنه من المتوقع الانتهاء من تسليم المشروع بالكامل خلال 4 سنوات من تنفيذه.

وأكد أيضا أنه تم التعاقد مع الاستشاري محمد حافظ HAFEZ Consultants للتصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع، إضافة إلى شركة “كاد” لإدارة المنشآت التجارية كاستشاري إدارة وتشغيل لضمان تشغيل وإدارة مشروع “أبيكس بيزنس مول” وفق أعلى المستويات والمواصفات العالمية.

ونفذت شركة لوزان للتطوير العمراني عدد من المشروعات المتنوعة فى إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة باستثمارات تخطت حاجز 250 مليون درهم إماراتي.

إضافة إلى شراكتها مع عدد من الشركات العاملة فى العاصمة الإدراية الجديدة باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه.

وتعمل الشركة فى الوقت الحالي على تنفيذ عدداً من المشروعات الإدارية، التجارية، السكنية، والسياحية بمحافظات الدلتا باستثمارات 350 مليون جنيه.