«لوزان للتطوير العمراني» تطلق «ميثاق» بشراكة مصرية سعودية

أطلقت مجموعة لوزان للتطوير العمراني المصرية، والتي تضم عدة شركات مصرية وإماراتية، كيان جديد بشراكة مصرية سعودية تحت اسم “شركة ميثاق للتطوير العمراني” لتطوير عدد من المشروعات العمرانية المميزة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة باستثمارات تصل إلى 5 مليار جنيه، وذلك في خطوة تؤكد على مدى قوة وأداء الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.

وأعرب عبد الله العامودي الرئيس الإقليمي لشركة ميثاق، عن سعادته بوجوده في وطنه الثاني مصر، وشراكته الجديدة مع مجموعة لوزان للتطوير العمراني مؤكدا أنهم كرجال أعمال سعوديين يسعدون بوجودهم كمستثمرين على أرض المحروسة، خاصة وأن مصر تعد أحد أهم الدول التي تجمعها علاقات اقتصادية قوية مع المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن هذه الشراكة الجديدة تهدف إلى توسيع استثمارات المجموعة في مصر في ظل التطور العمراني الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يمهد للمزيد من فرص الاستثمار ويزيد من فرص الشراكة المصرية السعودية، وخاصة في المشروعات الضخمة كالعاصمة الادارية الجديدة، والمدن الذكية التي يتم تنفيذها في مختلف بقاع مصر، يدعمها التطور الكبير في البنية التحتية، والتي جعلت من مصر نقطة جذب لكافة الاستثمارات بمختلف جنسياتها.

وأشار عادل عبد المنعم رئيس مجلس إدارة مجموعة لوزان للتطوير العمراني، أن هذه الشراكة تؤكد على مدى قوة وأداء الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، ودليل على الجهد المبذول من الحكومة المصرية التى تقوم به فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف عبد المنعم أن مجموعة لوزان قامت بعمل دراسة موسعة للسوق من خلال احتياجات ومتطلبات العملاء من حيث المواقع ومساحة الوحدات والخدمات في كل مشروع وتعتمد في استراتيجيتها على دراسة متأنية لواقع ومستجدات السوق المصري ومن ثم تصميم وتنفيذ مشروعات تلبى وتتفهم احتياجات العملاء من استثمار آمن.

كما أن استراتيجيتنا تقوم أيضا على تحديد المشكلات ووضع حلول لها قبل التخطيط لأي مشروع، وهذه هي كلمة السر وراء تحقيق هذا النجاح، كما نعتمد أيضا على تقديم منتج عقاري يواكب النقلة الجديدة والنهضة العمرانية التي تدعمها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محمود زايد، رئيس قطاع التسويق لمجموعة لوزان إن السوق العقاري المصري أحد القطاعات المهمة والحيوية في الاقتصاد المصري ولذلك تستهدف المجموعة لجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية خاصة العربية والافريقية من خلال العمل على تصدير العقاري المصري للخارج وذلك بعد دراسة فتح مقرات خارجية للمجموعة في كل من السعودية والإمارات في الفترة القادمة، والعمل على تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وذلك اتساقا مع رؤية الدولة في تحقيق اقتصاد قوي ومستدام.

وأوضح أن المجموعة تستهدف تقديم منتج مختلف يلبي تطلعات عملائهم في السوق المصري، من خلال التميز والجودة والابتكار فى المشروعات المستهدف تنفيذها في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً انه تم وضع خطة تسويقية من قبل فريق عمل المجموعة تستهدف العمل على جميع الأدوات والوسائل التسويقية لتحقيق أهداف المجموعة بوضع رؤية مختلفة في السوق المصري.