لوريال مصر: نستثمر نحو 800 مليون دولار في البحث العلمي

ياسمين فوازشاركت مجموعة لوريـال مصر في ملتقى "هي تستطيع" (She Can2018) الذي أقيم بمقر الجامعة الأمريكية بالقرب من ميدان التحرير بحضور أكثر من 2000من رائدات الأعمال في المجالات المختلفة.وتأتي مشاركة لوريال إيماناً منها بأهمية دور العلم والبحث كونهما يمثلان ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة.

ياسمين فواز

شاركت مجموعة لوريـال مصر في ملتقى “هي تستطيع” (She Can2018) الذي أقيم بمقر الجامعة الأمريكية بالقرب من ميدان التحرير بحضور أكثر من 2000من رائدات الأعمال في المجالات المختلفة.

وتأتي مشاركة لوريال إيماناً منها بأهمية دور العلم والبحث كونهما يمثلان ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة.

وعلى هامش الملتقى، حضر مجموعة من الباحثات الحاصلات على زمالة لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم حلقة نقاشية ناقشن خلالها التحديات التي واجهتهن خلال مسيرتهن العلمية بهدف تسليط الضوء على أن العمل الجاد والشغف هما حجر الأساس لكل من يطمح في أن يحرز نجاحات استثنائية في مجاله. كما أكدن الباحثات الأربع أنه بالرغم من التحديات التي قد تواجه الفتيات والسيدات لتحقيق أحلامهن، مازالت الفرصة متاحة للجميع لتحقيق ذاتهن والتميز في المجالات المختلفة.

وفي هذا الإطار، أعربت نهلة مختار –مدير التواصل والعلاقات العامة بشركه لوريـال مصر خلال المؤتمر عن فخرها بالمشاركة قائلة: “فخورون بتواجد نماذج ناجحة من الباحثات المصريات اللاتي استطعن بالرغم من صغر سنهن ان يتفوقن في مجالاتهن ولا سيما الحصول على زمالة برنامج لوريـال يونسكو-من أجل المرأة في العلم.

وأضافت: ” نتمنى أن تقدمن الباحثات مثالاً يحتذى به لكل من هن لديهن الحلم بالتفوق في مجال العلم والابتكار، وعسى أن يكون تواجدهن اليوم في هذا المحفل بمثابة تشجيع للسيدات والفتيات الأخريات لتحقيق احلامهن، ولعل تواجد لوريـال اليوم يأتي انطلاقاً من استراتيجيتنا التي تهدف إلى دعم وتمكين المرأة وتعزيز مكانتها في العلم خاصة وأن العلم والبحث هما البصمة الأساسية لشركتنا

وكشفت عن أن لوريال مصر تستثمر ما يقرب من800 مليون دولار في مجال البحث العلمي انطلاقاً من استراتيجيتها التي تولي اهتماماً خاصاً بالبحث العلمي

يذكر ان برنامج “لوريـال-يونسكو من أجل المرأة في العلم” يحتفل هذا العام بمرور 20 عاما على انطلاقه بهدف تشجيع وتمكين المرأة في مجال العلوم لأن العالم بحاجة إلى العلم والعلم بحاجة الى المرأة. على مدار السنين تم تكريم 3100 باحثة متميزة في أكثر من 115 دولة. من بينهم 16 باحثة مصرية نجحت في الحصول على الزمالة منذ انطلاق البرنامج سواء على المستوى العالمى أو الاقليمى.

الجدير بالإشارة، أن ملتقى هي تستطيع (She Can)، يعرض أهم تجارب ريادة أعمال السيدات في مجالات مختلفة ومنها التعليم، والإعلام، والتكنولوجيا،والصناعات المرتبطة بالإبداعات الفنية، كما يضم مجموعة مختلفة من الأنشطة المتزامنة من ندوات وحوارات ومعارض وفقرات فنية. بهدف مساعدة الفتيات والسيدات في التغلب على العديد من التحديات المتعلقة بالظروف الشخصية أو ظروف العمل او مشاكل عدم المساواة ومساعدتهم في بدء أعمالهم وشركاتهم الخاصة وارشادهم لطرق دخول مجال ريادة الأعمال