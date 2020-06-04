«لوريال مصر» تتبرع بعشرات الآلاف من مطهرات الأيدي المنتجة محلياً للمستشفيات

بدأ مصنع لوريال مصر بإنتاج مطهرات الأيدي التابعة للعلامة التجارية “غارنيية” لينضم بذلك إلى 28 مصنع لوريال حول العالم لدعم المجتمع والفئات الاكثر احتياجا.

وأطلقت شركة لوريال مصر “برنامج التضامن” بهدف المساهمة فى دعم التصدي لفيروس كورونا المستجد، وهو ما يأتي تماشياً مع المجهودات الحثيثة لمجموعة لوريال العالمية ، والذي يتضمن التبرع بأكثر من خمسين ألف مطهر أيدي من الإنتاج المبدئي للمصنع لدعم مجموعة من الفئات والتي تضمنت مستشفيات العزل ومسؤولي الرعاية الصحية الذين يمثلون خط الدفاع الأول للحد من انتشار الفيروس.

إضافة إلى منظمات العمل المدني غير الهادفة للربح والتي تحمل على عاتقها مسؤولية حماية الفئات الأكثر احتياجاً علاوة على الأفراد بمستشفيات العزل الصحي، وأخيرا للأفراد بمراكز توزيع الأغذية والموردين التي توفر الاحتياجات الأساسية للمستهلكين وشركاء الشركة من صالونات التجميل الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، قال بنوا جوليا – مدير عام شركة لوريال مصر: “تشعر لوريال مصر بمسؤولية كبيرة تجاه هذه الأزمة وبضرورة التضامن مع المجتمع لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي، خاصةً في المجتمعات الأكثر احتياجاً وكل من يقف في الصفوف الأولى للتصدي لهذا الفيروس والصعوبات الحالية”.

وأكد جوليا أن مصنع لوريال مصر يعمل على مدار الساعة بالتزام شديد لتقديم المساعدة في ظل التحديات الراهنة كما سيواصل المصنع إنتاج مطهرات الأيدي طالما كان ذلك ضرورياً كالتزام من الشركة تجاه المجتمع.

وعلقت نهلة مختار -مدير التواصل والتنمية المجتمعية-قائلة: “فخورون بتعاوننا مع العديد من الجهات المعنية ومنظمات العمل المدني وذلك إيماناً بأهمية دور القطاع الخاص الفعال في التصدي لهذا الوباء العالمي”.

وقالت: “حريصون دائماً على تطبيق أكفأ استراتيجيات المسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى دعم مختلف الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجاً وبالأخص في ظل الظروف الحالية”.

وأضافت: نأمل أن تكون هذه الخطوة بمثابة خطوة فعالة في دعم الجهاز الطبي وشركاءنا في النجاح وذلك إيماناً منا بدورهم الهام في التصدي للأزمة”.

كما ستتبرع شركة لوريال مصر بمنتجات النظافة والعناية الشخصية ومنتجات التجميل للجلدية و توزيع أكثر من 10 الأف وحدة من منتجات العناية الشخصية من خلال المنظمات غير الهادفة للربح لدعم الفرق الطبية والمرضى في مستشفيات العزل بالإضافة إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً.

ويشمل الدعم أيضا مسؤولي الرعاية الصحية عن طريق تقديم منتجات مستحضرات التجميل الطبية الجلدية من منتج La Roche-Posay لمساعدتهم على تقليل الأثار الناتجة عن الاستخدام المكثف لأقنعة الوجه والتعقيم المتواصل لمساندتهم أثناء معركتهم اليومية ضد هذا الوباء.

كما ستوفر لوريال التدريب على السلامة والنظافة الصحية لقاعده عريضة من الصالونات، وتزويدهم بمطهرات الأيدي، ودعمهم طوال رحلة عملهم كأصحاب اعمال صغيرة ومتوسطة وذلك اثناء وبعد تخطي فترة الوباء.

وعلي الصعيد العالمي، استجابت لوريال منتصف مارس الماضي لحالة الطوارئ من خلال خطة تضامن متكاملة حيث تم التبرع بحوالي 14 مليون وحدة من مطهرات الأيدي وأكثر من 4.3 مليون منتج (مرطب وشامبو) إلى مسؤولي الرعاية الصحية والأطباء ومستشفيات ومجتمعات عمل مدني بالإضافة الى العامليين بمراكز التجزئة والموردين.

وقد ساهمت Garnier بمليون يورو لدعم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) بالإضافة إلى مبادرات التضامن التي نفذتها الشركات الفرعية للوريال في جميع أنحاء العالم.

ويشار إلي ان شركة لوريال بدأت نشاطها في مصر عام 2009 وأنشأت مصنع في قلب العالم العربي في ديسمبر عام 2011، باستثمار يصل الى 50 مليون يورو ليكون مركز إقليمياً لتصنيع ولتصدير منتجات لوريال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تساهم شركة لوريال مصر في خلق فرص عمل تصل إلى أكثر من 800 موظفا، ويصل إجمالي نسبة التصدير مصنع لوريال مصر إلى 85% من إجمالي الإنتاج المحلي.

وتمتلك مجموعة لوريال 36 علامة تجارية متنوعة ومتكاملة، والتي حققت مبيعات بلغت 29.87 مليار يورو في عام 2019 وتوظف 88 ألف شخص حول العالم.