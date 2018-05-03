لوريال: مسابقة براند ستورم لاكتشاف المواهب الشابة ورواد الأعمال

المال ـ خاص قالت نهلة مختار، مدير العلاقات العامة والتواصل بشركة لوريال مصر لمستحضرات التجميل، إن مسابقة براندستورم التى تنظمها الشركة تهدف إلى اكتشاف الكفاءات المتميزة فى مجالات مختلفلة، لافتة إلى أن الفريق الفائز يحصل على مبلغ 10 آلاف يورو،…

المال ـ خاص

قالت نهلة مختار، مدير العلاقات العامة والتواصل بشركة لوريال مصر لمستحضرات التجميل، إن مسابقة براندستورم التى تنظمها الشركة تهدف إلى اكتشاف الكفاءات المتميزة فى مجالات مختلفلة، لافتة إلى أن الفريق الفائز يحصل على مبلغ 10 آلاف يورو، بعد منافسات مع فرق متنوعة.

وأضاف حسام سليمان، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة أن المسابقة تتنافس بها عدة جامعات حكومية وخاصة، وتعمل على زيادة أعداد الجامعات المشاركة، مشيرا إلى جامعة الأزهر شاركت فى المسابقة، وهو ما يؤكد أن الشركة ترحب بجميع الجامعات، وبدأت المسابقة بـ 3 جامعات عام 2016 إلى أن ارتفعت إلى 17 جامعة.

يذكر أن مسابقة براند ستورم تم إطلاقها منذ 26 عاما، وتعد من أكبر المسابقات على مستوى العالم للطلاب، واجتذبت أكثر من 150 ألف مشارك من 60 دولة.

وأطلقت الشركة «منتدى لوريال الرقمي»، والذى يعقد لأول مرة بهدف خلق منصة لتبادل الآراء بين المتخصصين فى العالم الرقمى والعاملين فى مجال صالونات التجميل لمساعدتهم فى التعرف على تغييرات عادات المستهلكين التى طرأت بعد ظهور عالم الإنترنت، ودراسة متطلبات السوق وأهمية استخدام السوشيال ميديا كواحدة من الوسائل المهمة للتسويق الإلكترونى بهدف تحقيق نمو لأعمالهم.

يأتى إطلاق المنتدى ليتماشى مع استراتيجية الشركة والتى تولى اهتماما كبيرا لمجال التسويق الإلكترونى كجزء أساسى فى خطة الشركة التسويقية، إضافة إلى التزام لوريال بدعم شركائها فى كل قطاع، وحضر المنتدى قاعدة عريضة من قطاع المنتجات الاحترافية وصالونات التجميل من مختلف أنحاء الجمهورية إلى جانب مجموعة من المتخصصين فى المجال الرقمى ووكالات الديجيتال.

وأكدت حنان رياض، مدير عام قطاع المنتجات الاحترافية بشركة لوريال مصر، حرص الشركة على دعم شبكة الشركاء سواء من مصففى الشعر أو أصحاب الصالونات لصقل مواهبهم لإدارة أعمالهم بشكل احترافى ومدروس وهو ما يعد جزءا من مسئوليتنا تجاه المجتمعات التى نعمل بها.

وأضافت :»نود أن يتبنى أصحاب الصالونات التغيير المرجو فى هذا السياق، وأن يتحلوا بالمبادرة والتفاعل والانفتاح على المنصات الرقمية بل واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى بشكل مكثف ومدروس فى أعمالهم من قبل المتخصصين لغرض خلق تقارب بينهم وبين العملاء، وقد عززنا اليوم بنماذج حققت نجاحات حقيقية فى هذا المجال».

جدير بالذكر أن الأرقام والإحصائيات تثبت أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت جزءا لا يتجزأ فى حياة المصريين فهناك حوالى 48 مليون مستخدم للإنترنت فى مصر منهم 39 مليون مستخدم نشط على شبكات التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك فيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة، بنسبة تصل إلى %39 من المصريين.

ووصل إجمالى معدلات البحث على معلومات لها علاقة بالعناية بالبشرة، مستحضرات التجميل والمكياج، العناية بالشعر وقصات وتلوين الشعر على كل من محرك البحث الشهير جوجل وموقع يوتيوب خلال عام 2017 إلى إجمالى 300 مليون بمعدل نمو %50 عما كانت عليه نفس النسب فى 2016.

يذكر أن قطاع المنتجات الاحترافية بلوريال يضم قاعدة الشركاء والعملاء من أصحاب مراكز وصالونات التجميل، ويعمل القطاع على هدفين رئيسيين أولهما: دعم وتطوير أعمال سوق مراكز التجميل فى مصر من خلال إمدادهم بكل حديث فى عالم الإدارة والتسويق، وتحديث مظهر الصالونات لتضاهى أعلى المعايير الدولية.

إضافة إلى تنمية المهارات التقنية للعاملين فى مراكز التجميل من خلال التدريب المستمر، إضافة إلى إمدادهم بأحدث المنتجات والصيحات وثانى هذه الأهداف المساهمة فى فتح فرص العمل للشباب ودعم الراغبين منهم فى إنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة.

وكانت الشركة قد افتتحت معهد لوريال بروفيسينال لفن تصفيف الشعر العام الماضى، ليكون المعهد الفنى المتخصص الأول من نوعه فى مصر الذى يوفر مناهج تعليمية علمية معتمدة دوليا فى هذا المجال، بهدف دعم وتدريب الشباب الموهوبين وتمكينهم من إتقان مهنة تصفيف الشعر واتباع المعايير الدولية وخلق فرص تنافسية عالمية.

وبدأت الشركة نشاطها فى مصر عام 2009، وأنشأت مصنعا لصناعة منتجاتها قلب العالم العربى عام ديسمبر 2011، ليكون مركزا إقليمياً لتصنيع ولتصدير منتجات لوريال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتساهم لوريال مصر فى خلق فرص عمل تصل إلى ما يقرب من 700 موظف، ويصل إجمالى نسبة التصدير مصنع لوريال مصر إلى %85 من إجمالى الإنتاج المحلي.

واستطاع المصنع تقديم منتجات لوريال وفقا لمقاييس جودة لوريال العالمية إلى المستهلك المصرى وبأسعار تنافسية، وتطرح الشركة 13 علامة تجارية فى السوق المصرية من خلال أقسام الشركة الأربعة بما فى ذلك «لوريال بروفيسينال« و«كيراستيس» و«لوريال باريس» و«مايبيلاين» و«جارنييه» و«لانكوم» و«جيورجيو آرماني» و«رالف لورين» و«فيكتور ورولف» و«ديزيل» و»إيف سان لوران» و«فيشي» و«لا روش بوزاي».