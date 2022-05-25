«لورنز الألمانية» تخطط لضخ 200 مليون جنيه فى السوق المصرية خلال 3 سنوات

كشفت مصادر مطلعة أن شركة لورنز الألمانية تُخطط لضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه فى السوق المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة بداية من 2023.

وتعمل «لورنز» بمجال إنتاج المواد الغذائية الخفيفة، كالمقرمشات ورقائق البطاطس وغيرهما، ومقرها ألمانيا، وهى كيان عائلى وتُصدر إنتاجها لعدد كبير من دول أوروبا، وذلك وفقًا لموقع الشركة الإلكترونى.

وقالت المصادر إن مصر واحدة من أهم الأسواق المستهدفة للتوسع من جانب شركة «لورنز» فى الوقت الحالى.

وأوضحت أن «لورنز» بدأت أولى خطواتها الفعلية للتواجد فى مصر، إذ أسست بالفعل ذراعًا تابعة تحت اسم «لورنز إيجيبت للعلامات التجارية» برأسمال 5 ملايين جنيه فقط، وهى مملوكة بالكامل للشركة الأم فى آلمانيا.

وأشارت إلى أن «لورنز إيجيبت» ستعمل كمركز لتسويق منتجات الشركة الأم فى السوق المحلية، إلى جانب رغبة «لورنز الألمانية» بأن تكون الأولى منصة لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية بدول الخليج وقارة أفريقيا.

وكشفت المصادر أن «لورنز الألمانية» كانت تمتلك مصنعًا فى مصر خلال وقت سابق بمحافظة بورسعيد بنفس العلامة التجارية، ويعمل فى ذات المجال بباقة المنتجات التى تطرحها الشركة على الصعيد العالمى، ولكنه تم بيعه.

ولفتت إلى أن تكاليف الشحن أصبحت باهظة على الشركات، خاصة عقب مشكلة سلاسل التوريد التى ولدتها جائحة فيروس «كورونا»، موضحة أن ذلك كان السبب الرئيسى لإنشاء «لورنز الألمانية» شركة تابعة لها فى مصر والتصدير من خلالها.

وقالت المصادر إن مكتب «إنترناشيونال ليجال هاوس» تولى عملية تأسيس «لورنز إيجيبت» فى السوق المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات، ومن بينها العاملة فى السوق المحلية، تتجه للتصدير خلال الوقت الحالى كمحاولة منها للتكيف مع الظروف الراهنة، والهيمنة على التكاليف المرتفعة جراء الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد الخام، تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار.