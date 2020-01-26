«لورنزو سناكس» الألمانية تسعى لشراء 10 آلاف متر بالمنطقة الصناعية فى بورسعيد

تعتزم شركة «لورنزو سناكس» للصناعات الغذائية التقدم للحصول على قطعة أرض بمساحة 10 آلاف متر فى المنطقة الصناعية ببورسعيد، مع إمكانية توظيفها فى توسعات بإضافة خط إنتاج جديد، أو استخدامها كمخازن.

وتعتبر “لورنزو” من أبرز الشركات الأوروبية العاملة فى مجال الوجبات الخفيفة، والمقرمشات، والبسكويت والمكسرات، وتتواجد منتجاتها فى أسواق 80 دولة، وتملك مقرًا رئيسيًا فى ألمانيا، ولديها مصنع ببورسعيد.

وعينت «لورنزو سناكس» شركة إنترناشيونال ليجال هاوس ILH، لتتولى مهام الاستشارات القانونية والضريبية فى توسعاتها بالسوق المصرية.

وقال تامر عبدالمعطى، رئيس مجلس إدارة «إنترناشيونال ليجال هاوس» إن «لورنزو» تواصلت مع الجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد لدراسة إمكانية الحصول على الأرض الجديدة بنظام التخصيص، نظراً لرغبتها فى زيادة الطاقة الإنتاجية، وطرح مزيد من المنتجات.

استثماراتها بالسوق المحلية تقترب من 400 مليون جنيه

ولفت عبدالمعطى فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن الاستثمارات الإجمالية لـ”لورنزا” فى السوق المصرية قاربت 400 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، كما أنها تعتمد على الموارد الذاتية فى تدبير أى تمويلات خاصة بالتوسعات.

وأشار إلى أنها استحوذت مؤخراً على شركة «إل بى نتس إيجيبت» فى صفقة بلغت قيمتها 24 مليون جنيه.

وأوضح أن «إل بى نتس» كانت تملك الأرض المملوك عليها مصنع لورنزو، ورغبت الأخيرة فى الاستحواذ عليها لتصبح مالكة للمصنع بالكامل، لافتاً إلى أن الأولى من نوعية الشركات ذات المسئولية المحدودة، وتوزع رأسمالها ما بين %98 لشركة «إل بى نتس السويسرية، و%1 لأحد رجال الأعمال من بورسعيد، ومثلها لـ«لورنزو إيجيبت».

وأوضح أن «لورنزو» لجأت مؤخراً لإضافة خط إنتاج جديد للمقرمشات بتكلفة استثمارية قاربت 14 مليون جنيه، بما يرفع التكلفة الاستثمارية لإجمالى الخطوط إلى 72.5 مليون جنيه، وفقاً لآخر ميزانية فى العام الماضى.

وأكد أن الشركة تخطط لأن تكون مصر مركزاً إقليمياً لمنتجاتها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجانب السعى لرفع حصة التصدير إلى %90، وتوجيه المتبقى للسوق المصرية، مع طرح منتجات تتناسب مع القوى الشرائية للمستهلكين، وعلى رأسها المكسرات كالفول السودانى، والشيبسى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة إنترناشيونال ليجال هاوس أن لورنزو تتفاوض فى المرحلة الراهنة مع صندوق دعم الصادرات، لتحديد البدائل المتاحة لتحصيل مديونية ما بين 9 إلى 11 مليون جنيه، تمثل مستحقات للشركة لدى الصندوق.

ولفت إلى أن الشركة تدرس إجراء عملية إعادة هيكلة ادارية، تشمل إضافة إدارة مستقلة للتوزيع، بدلاً من العمل بنظام العمولة والوكالة المطبق حالياً، ومن المنتظر وضع التفاصيل الكاملة للعملية خلال الربع الأول من العام الجارى.

ويشير الموقع الإلكترونى لـ«لورنزو» الألمانية، إلى تملكها مصانع فى دول ألمانيا والنمسا وبولندا، والصين، وسنغافورة، وروسيا، بجانب مصر.