نظم قسم لوجستيات النقل الدولي ندوة تعريفية بعنوان “البناء الوظيفي ” للدكتور محمود سيف Head ofMaterial Planing Management بشركة ALSTOM، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقالت الدكتورة هبه الجزار، رئيس القسم إن الندوة تستهدف تأهيل وتدريب وبناء كوادر من الخريجيين قادرة علي التفاعل مع متغيرات ومجريات ومستجدات سوق العمل المحلي والدولي، موضحة أن ذلك في إطار بناء الشخصية التفاعلية للطلاب والطالبات عن طريق ربطهم بسوق العمل بما يتم دراسته داخل القاعات التعليمية.

وقالت “الجزار” إن كلية النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة، بعمادة الدكتور خالد عبد الله السقطي ، تنظم سلسلة من المؤتمرات والندوات التخصصية في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد والبناء الوظيفي بشكل مستمر.

ويذكر أن ALSTOM هى شركة فرنسية عالمية متخصصة فى مشروعات النقل خاصة “المترو و السكك الحديدية والمونوريل” فى جميع أنحاء العالم ، ولديها مصانع فى دول محتلفة لتصنيع القاطرات والجرارات و ولديها عدة مشروعات فى مصر، أشهرها (المونوريل)