«لوتس للتنمية» تبدأ أولى تداولاتها بالبورصة على 10% من أسهمها

بدأت شركة «لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي» أولى تداولاتها في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية على نسبة لا تقل عن 10.334% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة مع افتتاح جلسة تداولات اليوم الأربعاء.

وقال اللواء علاء الدين عطوة، رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي، إن الشركة بدأت بنحو بحجم 8 آلاف فدان موضحًا استهداف توسعات للكيان في خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات منها انتقالها في السوق الرئيسية.

فيما قال أيمن العبد، العضو المنتدب للشركة خلال مؤتمر صحفي بمقر البورصة المصرية إنه يستهدف التوسع في إنتاج البنجر بحلول العام المقبل لاعتماد تصديره للخارج.

وكانت الشركة تقدمت في 27 أبريل 2023 بطلب تسجيلها وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2017 والمادة (1) مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

يذكر أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة وافقت في وقت سابق على القيد المؤقت لأسهم شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، برأس مال مصدر قدره 56 مليون جنيه موزع على 560 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم الواحد ممثلة في 3 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكشفت القوائم المالية للشركة تسجيلها صافي ربح بنحو 12.28 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح وصلت إلى 13.4 مليون جنيه خلال العام السابق له 2021.