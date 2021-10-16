لوبي إيطالي يتوقع نموًا اقتصاديا أقوى في إيطاليا في 2021

قال لوبي رجال الأعمال في إيطاليا ، كونفيندستريا ، يوم السبت ، إن نمو البلاد هذا العام سيكون أقوى مما كان متوقعًا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى التمكن من احتواء تأثيرات متغير دلتا من كوفيد-19 والمؤشرات الاقتصادية الأقوى من المتوقع.

في تقرير ، توقعت وحدة الأبحاث التابعة للاتحاد CSC أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 6.1٪ هذا العام و 4.1٪ العام المقبل ، ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء في النصف الأول من عام 2022.

نمو اقتصادي أقوى في إيطاليا

وكانت وحدة البحث قالت في أبريل إن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا سيرتفع 4.1 بالمئة في 2021.

وتجاوزت توقعاتها لهذا العام بقليل نسبة الـ 6٪ التي توقعتها حكومة الوحدة الوطنية بقيادة ماريو دراجي.

في العام الماضي ، انكمش الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا بنسبة 8.9٪ ، وهو أكبر ركود في تاريخ إيطاليا بعد الحرب.

ومن المتوقع أن يسهم الانتعاش الصلب المتحقق حاليا في تحقيق عجز عام ونسب دين أقل من المتوقع هذا العام.

وحذر تقرير CSC من أنه بدءًا من الربع الأخير من هذا العام ، سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي “أكثر اعتدالًا”.

وقالت إن تقديراتها أخذت في الاعتبار خطة الإنعاش الإيطالية التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من اليورو ، والممولة جزئياً من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنه على الرغم من “الآفاق الإيجابية” ، فإن التوقعات تنطوي على مخاطر سلبية مرتبطة باحتمال فرض قيود جديدة على فيروس كورونا ، ونقص المواد الخام التي يمكن أن تعيق الإنتاج ومزيد من التضخم الهيكلي.

وقال رئيس اتحاد الصناعة ، كارلو بونومي ، إن التعافي يسير على قدم وساق ، لكن من المهم “الحفاظ على الحذر”.

وقال “يجب أن تعود إيطاليا إلى النمو بوتيرة سنوية لا تقل عن 1.5-2٪ ، وهو هدف يمكن تحقيقه ، يعادل النمو السنوي المسجل بين عامي 1997 و 2007”.

السماح بالسفر إلى مصر

من جانب أخر قالت وزارة الصحة الإيطالية أنها أعطت الضوء الأخضر للسفر إلى ستة أماكن سياحية غير أوروبية دون الحاجة إلى البقاء في الحجر الصحي كإجراء احترازي من كوفيد-19 سواء عند الوصول أو العودة.

وسيُسمح للإيطاليين بالسفر إلى مصر (ولكن إلى شرم الشيخ ومرسى علم فقط) وجزر المالديف وسيشل وموريشيوس وجمهورية الدومينيكان وأروبا فيما وصفتها الوزارة بأماكن سياحية خاضعة للرقابة.

وتمثل هذه الأماكن التي تحظى بإقبال من قبل الإيطاليين الباحثين عن أشعة الشمس الشتوية استثناء من أماكن أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب الدخول في حجر صحي عند العودة إلى إيطاليا.

وقال الأمر الذي وقعه وزير الصحة روبرتو سبيرانزا إنه يجب على كل من يتوجه إلى تلك الدول إثبات مناعته أمام كوفيد-19 إما بسبب التطعيم أو الإصابة السابقة، ويجب أيضا تقديم مسحة سلبية قبل 48 ساعة على الأقل من المغادرة.

وعند العودة إلى إيطاليا، لن يُطلب من الأشخاص دخول حجر صحي إذا قدموا نتيجة سلبية أخرى لاختبار كورونا يكون قد تم إجراؤه قبل ما لا يزيد عن 48 ساعة من ركوب الطائرة.