«له مردود في تحسين إدارة المياه».. وزير الري: نتخذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من تأهيل الترع

قام الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظة بنى سويف لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة ، حيث التقى الدكتور محمد هانئ محافظ بنى سويف.

وفى إطار متابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، قام الدكتور عبد العاطى يرافقه الدكتور هانئ بتفقد عملية تأهيل ترعة ” ٥ على حافظ” الجارى تأهيلها حالياً ، ووجه سيادته بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال والتأكد من ضبط جودة التنفيذ ، مع التأكيد على إستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف ، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة ضبط الجودة ، نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

كما قام الدكتور عبد العاطى والدكتور هانئ بالمرور على مخر سيل سنور بمحافظة بني سويف للاطمئنان على أعمال تطهير مجرى المخر وقدرته على استيعاب مياه السيول ، الجدير بالذكر انه جارى تنفيذ عملية إنشاء عدد (٨) بحيرات صناعية للحماية من أخطار السيول على مخر سيل سنور لاستيعاب مياه السيول المتوقع هطولها خلال الفترة القادمة ، وتأتى هذه الزيارة التفقدية لمخرات السيول وأعمال الحماية للاطمئنان على جاهزية قطاعات وجسور مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول لمجابهة أي طارئ والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المياه ، والتعامل مع موسم الامطار والسيول بكفاءة عالية وبدون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.

كما تفقد الدكتور عبد العاطى يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروع الرى الحديث المنفذ بأحد المزارع النموذجية بمحافظة بني سويف على مساحة ١٠٠٠ فدان.

واستعرض الدكتور عبد العاطى النجاح الذى حققته المزرعة فى هذا المجال ، معرباً عن رغبته فى أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للرى الحديث دافعاً للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.