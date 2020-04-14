له طفلتين ووالديه بالمعاش.. أبرز المعلومات عن الضابط شهيد الأميرية

تُشيّع جنازة الشهيد المقدم محمد فوزي الحوتي، أحد ضباط الأمن الوطني، الذي استشهد في عملية اقتحام بؤرة إرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، بمقابر الأسرة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء.

8 معلومات عن شهيد الأميرية

وتسلط “المال”، الضوء على أبرز المعلومات الشخصية عن الشهيد المقدم محمد الحوتي:

1- الشهيد من مواليد قرية الصفاصيف، بمركز دمنهور.

2- عمل عقب تخرجه من كلية الشرطة، بمديرية أمن البحيرة، وبعدها التحق بإدارة البحث الجنائي بالبحيرة.

3- التحق للعمل كأحد أفراد الأمن الوطني بالقاهرة عام 2007.

4- كان المكلف برصد العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، حتى استشهد الثلاثاء 14 إبريل 2020.

4- الشهيد له شقيقتين، ومتزوج.

5- له ابنتين واحدة تسمى خديجة وعمرها 4 سنوات، والثانية مريم وعمرها 7 سنوات.

6- والده على المعاش، من مواليد عام 1951، كان يعمل مدير عام بالتأمين الاجتماعي بدمنهور سابقًا.

7- والدته وفاء محمد علي مهنا، من مواليد عام 1956، وكانت موظفة بوزارة العدل سابقًا، وحالياً على المعاش.

8- وزوجته أمنية ماهر مصطفى، من مواليد 1987، وحاصلة على ليسانس حقوق، وربة منزل.

مداهمة البؤرة الإرهابية

وأعلنت وزارة الداخلية، عن مصرع 7 من العناصر الإرهابية في عملية مداهمة البؤرة الإرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، أمس الثلاثاء، واستشهاد وإصابة 4 من الشرطة.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية، يعانق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن الإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية، بالتزامن مع عيد القيامة.

وتابع البيان أنه تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 منهم.

وعثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطنى، وإصابة ضابط آخر، واثنين من أفراد الشرطة.

مخزن للمتفجرات

وفى هذا الإطار تم تحديد مخزن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، كانوا يستعدون لاستخدامها في مخططهم الإرهابى، وباستهدافه عثر داخله على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.

وتم تقنين الإجراءات، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.