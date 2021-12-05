رياضة

«له سلطة ولا يمكنك مناقشته».. «صلاح» يتحدث عن الفارق بين المدرب في مصر وأوروبا

تحدث صلاح عن الفارق بين المدرب في مصر وأوروبا
إسلام مصطفى 7:29 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 7:29 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، أنه دائمًا ما يسعى للتطور على المستوى الإنساني والفني كلاعب محترف، مُبينًا أنه نضج كثيرًا في العديد من الأمور، بعكس الفترة الماضية.

وقال محمد صلاح، خلال حواره المطول مع الإعلامي عمرو أديب: «دائمًا أحاول أن أرى ما ينقصني كإنسان ثم كلاعب، فلا شك أن هناك أمورا تغيرت في حياتي كإنسان، نضجت بشكل أكبر، أكثر من الأول».

اقرأ أيضا  حفل البالون دوّر .. بيدري يتوّج بجائزة الفتى الذهبي لعام 2021

وتابع: «أما كلاعب فدائمًا ما ألقي نظرة على ما ينقصني من أمور فنية، وأسعى لأن أحسنها في نفسي، الحياة بطبيعتها تستمر، وأنا أحاول أن أكون متطورًا طوال مشواري».

وتطرق صلاح للحديث عن يورجن كلوب، مؤكدًا أنه يتمتع بعلاقة جيدة للغاية مع المدرب الألماني لفريق ليفربول: «دائمًا ما يحاول أن يخرج ما لدي وأنا أحاول أن أمنح كل ما لدي له وللنادي».

اقرأ أيضا  الاستثنائي.. ميسي يتوّج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه

ولم يُخفِ صلاح وجود خلافات مع يورجن كلوب في بعض الأحيان: «بالتأكيد، كل منا لديه فكر مختلف، ولكن في النهاية نتفق بشكل كبير في العديد من الأمور، لا يمكن القول إننا نتفق بنسبة 100% أو نختلف بنسبة 100%».

وواصل حديثه: «أنا دائمًا مع أحب اللعب والتواجد في أرضية اللقاء، أما هو يسعى لإراحة اللاعبين بسبب ضغط المباريات، لكن دائمًا ما نصل لحل وسط».

اقرأ أيضا  حفل البالون دوّر.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم

وتحدث صلاح عن الفارق بين المدرب في مصر وأوروبا: «المدرب له سلطة كبيرة أكثر من أي لاعب في مصر، لو اعترضت من الممكن أن يتم إقصاءك من التشكيل، هُنا في أوروبا أيضًا له سلطة، ولكن يمكنك مناقشته والحديث عن أسباب عدم مشاركتك، في مصر الأمر صعب».

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

«نتنافس على الأفضل».. محمد صلاح يكشف طبيعة علاقته مع ماني في ليفربول

إسلام مصطفى 7:21 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

وزير الشباب يتابع الفرص الاستثمارية بالمنشآت الرياضية مع رجال أعمال ومستثمرين

منتصر محمود 2:13 م, السبت, 4 ديسمبر 21

لجنة الرياضة في البرلمان تناقش مشكلات مراكز الشباب بهيهيا وبنها وإيتاي البارود

ياسمين فواز 9:40 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

«شباب النواب» توصي رئيس الوزراء بتفويض المحافظين في استبدال أراضي مراكز الشباب

ياسمين فواز 12:54 ص, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

الاستثنائي.. ميسي يتوّج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه

إسلام مصطفى 11:01 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

حفل البالون دوّر.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم

إسلام مصطفى 10:59 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21