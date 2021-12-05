«له سلطة ولا يمكنك مناقشته».. «صلاح» يتحدث عن الفارق بين المدرب في مصر وأوروبا

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، أنه دائمًا ما يسعى للتطور على المستوى الإنساني والفني كلاعب محترف، مُبينًا أنه نضج كثيرًا في العديد من الأمور، بعكس الفترة الماضية.

وقال محمد صلاح، خلال حواره المطول مع الإعلامي عمرو أديب: «دائمًا أحاول أن أرى ما ينقصني كإنسان ثم كلاعب، فلا شك أن هناك أمورا تغيرت في حياتي كإنسان، نضجت بشكل أكبر، أكثر من الأول».

وتابع: «أما كلاعب فدائمًا ما ألقي نظرة على ما ينقصني من أمور فنية، وأسعى لأن أحسنها في نفسي، الحياة بطبيعتها تستمر، وأنا أحاول أن أكون متطورًا طوال مشواري».

وتطرق صلاح للحديث عن يورجن كلوب، مؤكدًا أنه يتمتع بعلاقة جيدة للغاية مع المدرب الألماني لفريق ليفربول: «دائمًا ما يحاول أن يخرج ما لدي وأنا أحاول أن أمنح كل ما لدي له وللنادي».

ولم يُخفِ صلاح وجود خلافات مع يورجن كلوب في بعض الأحيان: «بالتأكيد، كل منا لديه فكر مختلف، ولكن في النهاية نتفق بشكل كبير في العديد من الأمور، لا يمكن القول إننا نتفق بنسبة 100% أو نختلف بنسبة 100%».

وواصل حديثه: «أنا دائمًا مع أحب اللعب والتواجد في أرضية اللقاء، أما هو يسعى لإراحة اللاعبين بسبب ضغط المباريات، لكن دائمًا ما نصل لحل وسط».

وتحدث صلاح عن الفارق بين المدرب في مصر وأوروبا: «المدرب له سلطة كبيرة أكثر من أي لاعب في مصر، لو اعترضت من الممكن أن يتم إقصاءك من التشكيل، هُنا في أوروبا أيضًا له سلطة، ولكن يمكنك مناقشته والحديث عن أسباب عدم مشاركتك، في مصر الأمر صعب».