«له حاجات جميلة».. رمضان عبد المعز : ابن تيمية يرفض قتل الكافر

ظهر عبد المعز في مسلسل الاختيار ، الذي يسرد قصة البطل الشهيد أحمد المنسي ، وهو يعظ عددا من الجنود ،

أكد الشيخ رمضان عبد المعز ، أحد علماء الأزهر ، الذي ظهر في مشهد ضمن حلقات مسلسل الاختيار ، أنه كان يبرء ذمة ابن تيمية من مناصرة الإرهابيين الذين يستندون إلى بعض أفكاره.

وقال عبد المعز ، في مداخلة مع برنامج التاسعة مساءا، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة المصرية الأولى: “ابن تيمية له حاجات جميلة وله حاجات نخالفه الرأي لكن يبقى لكل إنسان إجتهاده، لكنه رفض خوارج العصر وله كتاب كامل يرفض فيه قتل الكافر، فالكافر لا يقتل عند ابن تيمية”.

وظهر عبد المعز في مسلسل الاختيار ، الذي يسرد قصة البطل الشهيد أحمد المنسي ، وهو يعظ عددا من الجنود ، ويؤكد لهم أن هناك سوء تفسير لبعض أفكار إبر تيمية يستخدمها أنصار التطرف والإرهاب.

وتابع: “الائمة الأربعة نفسهم لهم ما لهم وعليهم ما عليه، والمسلسل كان بيبرأ ساحة ابن تيمية ضد الخوارج وأنصار الفكر المتطرف”.