لهيطة يكشف ترتيبات ومواعيد مباراتي مصر مع البرتغال واليونان

على المصرى: يعود إلى القاهرة في ساعة متأخرة من منتصف الليل، المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قادما من سويسرا، بعد رحلة عمل متعلقة بمعسكر الفريق المزمع إقامته هناك في شهر مارس المقبل استعدادا لنهائيات كأس العالم التي تأهلت إليها مصر بعد غياب 28 عاما.وأشار لهيطة إلى



على المصرى:



يعود إلى القاهرة في ساعة متأخرة من منتصف الليل، المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قادما من سويسرا، بعد رحلة عمل متعلقة بمعسكر الفريق المزمع إقامته هناك في شهر مارس المقبل استعدادا لنهائيات كأس العالم التي تأهلت إليها مصر بعد غياب 28 عاما.

وأشار لهيطة إلى أنه تم الانتهاء خلال رحلته من كافة الترتيبات والتفاصيل المتعلقة بالمباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب أمام منتخبي البرتغال واليونان في إطار المعسكر ، مؤكدا على التجاوب والتعاون اللذين لقيهما من الجانبين البرتغالي واليوناني ، اضافة إلى شركة “GM motion” في هذا الصدد.

وأضاف مدير المنتخب الوطني أن مباراة البرتغال ومصر ستقام في التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت زيورخ يوم 23 مارس المقبل ، فيما تقام مباراة مصر واليونان في الثامنة مساء بتوقيت زيورخ يوم 27 من الشهر نفسه.