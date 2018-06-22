لهيطة: هناك تعديلات في تشكيلة منتخب مصر أمام السعودية

علي المصريأكد المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني أن إجراء أي تعديلات في تشكيلة المنتخب أمام السعودية حق أصيل للمدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، لأنه اختار 23 لاعبًا للمشاركة في البطولة طبقًا لقناعاته ورؤيته ومن الممكن أن يتعرض البعض للإصابة أو الإجهاد مشيرا إلى أن الأمور ستتضح عقب مران الي

علي المصري

أكد المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني أن إجراء أي تعديلات في تشكيلة المنتخب أمام السعودية حق أصيل للمدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، لأنه اختار 23 لاعبًا للمشاركة في البطولة طبقًا لقناعاته ورؤيته ومن الممكن أن يتعرض البعض للإصابة أو الإجهاد مشيرا إلى أن الأمور ستتضح عقب مران اليوم.

وأضاف لهيطة في تصريحات صحفية على هامش مران المنتخب اليوم أن أحمد حجازي تعرض لإجهاد في العضلة الأمامية ونفس الأمر لعمر جابر وتدرب الاثنان بطريقة فردية، وسيجريان أشعة اليوم تحدد موقفهما النهائي من المشاركة في لقاء السعودية، مؤكدا أن الحارس محمد الشناوي كان مجهدًا في مران أمس وتدرب اليوم بشكل طبيعي.

وأعرب مدير المنتخب عن استيائه من الشائعات التي أطلقها البعض حول المنتخب المصري ولاعبيه، ومحاولات إظهار الفريق بشكل سيء في النواحي التنظيمية معربًا عن اندهاشه من تلك الشائعات التى عمقت أحزان اللاعبين مؤكدًا أن الحالة النفسية كانت سيئة للغاية عقب الخسارة أمام روسيا لأن الفريق كان يأمل في إسعاد المصريين وتحقيق نتائج جيدة وبمرور الوقت تحسنت الحالة النفسية بشكل كبير، وسيكون الجميع جاهزين لمباراة السعودية.

وبخصوص ما يتردد بشأن عقد أكثر من جلسة من جانب الإدارة لتجديد عقد المدير الفني الأرجنتيني، قال لهيطة إن ذلك لم يحدث وإن عقد كوبر ينتهى بنهاية مباريات مصر في كأس العالم، والحديث عن التجديد وارد ولكن بعد نهاية مباراة مصر أمام السعودية يوم الإثنين المقبل.

وقال لهيطة إن الحديث عن عصام الحضري وإن مباراة السعودية هي الفرصة الأخيرة لمشاركته في كأس العالم كلام صحيح، يضعه كوبر وأحمد ناجي في حساباتهما وإن مشاركة الحضري واردة ومع ذلك لم تتضح معالم التشكيل إلا مع اقتراب موعد المباراة لأن الأمور الفنية تحسم وجهة نظر الجهاز الفني في اختيار اللاعبين الذين سيخوضون اللقاء.

وأكد لهيطة أن العلاقة بين الفريق المصري والسعودي وطيدة جدا ولا توجد أي حساسيات ومن حق كل فريق الاجتهاد من أجل تحقيق الفوز.

