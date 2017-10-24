لهيطة في غانا للتنسيق قبل مواجهة الفراعنة والنجوم السوداء

على المصرى توجه المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة كيب كوست في غانا، والتي ستستضيف مباراة المنتخبين في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018"، والمقرر إقامتها يوم الأحد 12 نوفمبر المقبل.ويسعى لهيطة لتجهيز إ



على المصرى

توجه المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة كيب كوست في غانا، والتي ستستضيف مباراة المنتخبين في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم “روسيا 2018″، والمقرر إقامتها يوم الأحد 12 نوفمبر المقبل.

ويسعى لهيطة لتجهيز إقامة سهلة لبعثة المنتخب الوطنى، والاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بالمباراة وملعب التدريب، والتقى لهيطة أمس الإثنين، محمد حيدر سفير مصر فى غانا، ونائبه الحسينى خالد، ورجال السفارة المصرية فى العاصمة الغانية أكرا.

وأشاد مدير المنتخب، بجهود أعضاء السفارة، الذين أبدوا استعداداتهم لإزالة أى عقبة قد تواجه المنتخب، والتقى لهيطة، بجورج أفرى نائب رئيس الاتحاد الغانى لكرة القدم، ونظيره أليكس مدير المنتخب الغانى، وقال إنه وجد تعاونا على أعلى مستوى من الجانب الغانى، ردا على حسن الاستقبال والتعاون الذى قدمه اتحاد الكرة عند زيارة مدير المنتخب الغانى لبرج العرب فى نهاية أكتوبر من العام الماضى.