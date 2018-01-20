لهيطة فى سويسرا لترتيب معسكر الفراعنة

يتوجه إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، اليوم السبت، إلى سويسرا لوضع الترتيبات الخاصة بإقامة معسكر الإعداد الأول لمنتخب الفراعنة هناك، الذى سيقام من 19 – 27 مارس المقبل، و سنخوض خلاله مباراتين وديتين يومي 23 و27 من الشهر ذاته.

ويهدف “لهيطة” من زيارة سويسرا، وضع اللمسات الأخيرة على أماكن إقامة المنتخب وملاعب التدريب، لبدء أولى خطوات الإعداد لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018، والترتيب لخوض مباراتين وديتين مع البرتغال واليونان.

وحول عروض المباريات الودية الأخرى التي يتلقاها اتحاد الكرة، أكد “لهيطة” أن هناك معسكرًا آخر سيدخله المنتخب في يونيو المقبل، وسيخوض خلاله مباراتين وديتين لم يتم الاتفاق عليهما حتى الآن، مشيرا إلى أن كل العروض سيبت فيها الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب.