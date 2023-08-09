لهيطة: إطلاق «إيجيترانس نوسكو» الربع الأخير من 2023 برأسمال 225 مليون جنيه

كشفت عبير لهيطة، العضو المنتدب لشركة «إيجيترانس»، عن الملامح النهائية لصفقة استحواذ شركتها على «الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار – نوسكو»، والتى سيترتب عليها تدشين كيان جديد يحمل اسم العلامتين التجاريتين، وأيضا عن أثر العملية على النتائج المالية للأولى.

وقالت إن الكيان الجديد الناتج عن الاستحواذ سيحمل اسم «إيجيترانس نوسكو» برأسمال 224.9 مليون جنيه، وأن العملية ستتم من خلال مبادلة سهم واحد من رأسمال الأولى مقابل 0.0447 سهم من الثانية، وذلك بحلول بالربع الأخير من 2023.

وأشارت إلى أن مساهمى «إيجيترانس» سيملكون %70.17 من الكيان الجديد، والمتمثلين فى بنك الاستثمار القومي، وعائلة لهيطة، وأسهم حرة التداول بالبورصة، فيما سيتبقى %29.83 لمساهمى «نوسكو»، وهم آل نديم.

جاء ذلك فى تصريحات على هامش مؤتمر صحفى عقدته «إيجيترانس» أمس الثلاثاء، للإعلان عن موافقة مساهميها بالإجماع على صفقة الاستحواذ.

وأكدت أن عملية الاستحواذ سينتج عنها أسطول نقل ضخم بحجم يعادل %50 من إجمالى السوق المحلية، فضلا عن إعادة هيكلة محفظة أعمال «إيجيترانس» لتحقيق معدلات ربحية أعلى، واقتناص فرص بالسوق المحلية، والتوسع خارجيا عبر اختراق أسواق جديدة كان يصعب دخولها سابقا.

وذكرت لهيطة أن الصفقة تمت بقيمة عادلة لسهم «نوسكو» تبلغ 58.033 جنيه، و2.59 جنيه لـ”إيجيترانس»، وفقا لشركة آرتشر المستشار المالى.

وأشارت إلى أن الهيكل الإدارى للشركة الجديدة سيضم جمال محرم فى منصب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد نديم كعضو منتدب للشؤون التجارية والعمليات.

وأكدت أن عملية الاستحواذ جاءت فى إطار خطة توسعية بدأتها «إيجيترانس» عام 2020، تشمل 3 محاور أساسية، هى تنمية أعمالها فى السوق المحلية، والتوسع فى منطقة الشرق الأوسط، والتحول التكنولوجي.

وتحتفل «إيجيترانس» العام الحالى بمرور 50 عاماً على بدء نشاطها، والذى يمتد مع 400 وجهة حول العالم، ولديها 8 فروع محلية فى مواقع إستراتيجية، و3 مخازن فى الإسكندرية والمنطقة الحرة ببورسعيد، والعين السخنة، ومستودع بمساحة 10 آلاف متر مربع بميناء الأدبية بالسويس.

وتأسست «نوسكو» عام 1976، وتعمل فى مجال النقل والخدمات اللوجيستية، وحققت إيرادات قيمتها 242 مليون جنيه وصافى ربح 27 مليونا فى عام 2022، وتجاوزت محفظتها 50 مشروعا تم إنجازها، ولديها 500 عامل. وتعمل «نوسكو» فى قطاعات البتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والنقل، والإنشاءات، ولديها حصة سوقية بنحو %80 فى مشروعات البترول والغاز الطبيعى.