لهيب الأسعار يشعل إفطار المصريين

❏ 10 - %15 ارتفاعًا فى الدواجن.. و%20 للأسماك ❏ توقعات بخصومات %25 بعد الأسبوع الأول من شهر الصوم ❏ «القصابين»: الركود تخطى %70.. ولا تحرك فى المبيعات ❏ بقالون: زيادات مرتقبة فى «الأرز والسكر» بسبب التخزين أحمد اللاهونىتستقبل الأسر المصرية شهر رمضان، بارتفاعات

❏ 10 – %15 ارتفاعًا فى الدواجن.. و%20 للأسماك

❏ توقعات بخصومات %25 بعد الأسبوع الأول من شهر الصوم

❏ «القصابين»: الركود تخطى %70.. ولا تحرك فى المبيعات

❏ بقالون: زيادات مرتقبة فى «الأرز والسكر» بسبب التخزين

أحمد اللاهونى

تستقبل الأسر المصرية شهر رمضان، بارتفاعات سعرية كبيرة فى السلع الغذائية، وعلى رأسها الدواجن واللحوم والأسماك والأرز والسكر، وسط توقعات بتراجع معدلات الشراء، واللجوء إلى الوجبات الأقل سعرا.

وتوقع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الدواجن بنحو10 و%15، لكنه أشار إلى أن آليات العرض والطلب قد تهبط بالأسعار، نظرًا لتذبذب حالة السوق، وتدنى الأوضاع الاقتصادية.

وقال – فى تصريحات لـ«المال»- إن الأسعار ستأخذ فى الانخفاض بنحو %25 بعد نهاية الأسبوع الأول من رمضان، لقلة معدلات الطلب.

وعن معدلات الطلب الحالية، أوضح أن الإقبال على الشراء ارتفع مع احتفالات الأقباط بأعياد شم النسيم، لكنه سرعان ما هبط مرة أخرى بنحو %30، مؤكدًا عودته للصعود مرة أخرى بنحو %20 مع قرب حلول رمضان.

وأرجع انخفاض معدلات الطلب على شراء الدواجن إلى حالة التقشف التى تتبناها الأسرة المصرية، استعدادا لتوفير احتياجات الشهر الكريم، فضلا عن جنون أسعار جميع السلع، التى أجبرت المستهلكين على إعادة ترتيب أولوياتهم، والاستغناء عن الوجبات المكلفة، واستبدالها بما هو ملائم للحالة الاقتصادية.

وأعلن أن الغرفة تعمل بالتعاون مع إحدى مجلات الطعام المتخصصة لتقديم برنامج “سلوك استهلاكى منضبط” يعرض عبر شاشات التليفزيون، خلال شهر رمضان، لتوعية المواطنين بأهمية الانضباط فى الاستهلاك، وتقديم روشتة طوال الشهر، تتضمن عمل وجبة فطار يومية لـ 4 أفراد بـ50 جنيهًا، شاملة جميع العناصر الغذائية.

وأكد طارق فهمى، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، ضعف الإقبال على شراء الأسماك، رغم هبوط الأسعار بأكثر من %80 بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوقف التصدير، إذ انخفضت معدلات الشراء بنحو %25 نتيجة ضعف الحالة المادية للمواطنين بسبب غلاء باقى السلع.

وقال إن المستهلكين لجأوا إلى تخفيض احتياجاتهم هربًا من الغلاء، مضيفًا “الزبون اللى كان بيشترى 5 كيلو سمك، دلوقتى بيشترى 2 بس، والناس بتهرب من المصاريف، لكن مهما عملوا الغلاء أكتر من الدخل”.

وتوقع ارتفاع الأسعار خلال “رمضان” بنسبة 10 و%20، نتيجة زيادة معدلات الإقبال بنفس النسبة السابقة.

وأكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 150 جنيهًا للبتلو، و120 للضانى، و130 للكندوز، متوقعًا صعودها قبل رمضان بأسبوع 5 جنيهات، يتبعها زيادة جديدة بنفس القيمة قبل عيد الفطر لتصل إلى 160 للبتلو و140 للكندوز.

وأعلن أن نسبة الركود فى الأسواق تتخطى %70، نتيجة عزوف المواطنين عن الشراء، ولجوئهم إلى اللحوم المجمدة، بالمجمعات الاستهلاكية، وعربات الجيش.

واستبعد تحرك المبيعات مع قدوم شهرالصوم، مضيفًا «الحالة الاقتصادية تفرض على ست البيت تدبير أمورها بالسلع الأرخص سعرًا».

فى سياق متصل، توقع تجار بقالة ارتفاع أسعار “الزيت والسكر والسمن” خلال الأيام المقبلة، بسب الإقبال الكثيف عليها من المستهلكين، لتخزين احتياجات رمضان.

وقالوا إن هناك حالة من الركود حاليًا فى الأسواق تصل إلى %25، ومن المتوقع أن تتحرك المبيعات خلال 10 أيام، لبدء موسم رمضان، مؤكدين أن حركة الرواج التى ستشهدها الأسواق، سترفع أسعار السلع الأساسية «السكر، الأرز».